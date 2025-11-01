【BCターフスプリント枠順】日本馬2頭が参戦…インビンシブルパパ、ピューロマジックがスピード決戦に挑む
日本時間11月2日（日）にアメリカ合衆国のデルマー競馬場で行われるブリーダーズカップターフスプリント（G1）の枠順が発表された。インビンシブルパパ、補欠から繰り上がったピューロマジックがスピード決戦に挑む。
ブリーダーズカップターフスプリント（G1）
芝1000m
発走予定時刻：日本時間11月2日（日）04:41（現地時間11月1日（土）12:41）
出走予定JRA所属馬
インビンシブルパパ（牡4・美浦・伊藤大士）佐々木大輔
ピューロマジック（牝4・栗東・安田翔伍）O.マーフィー
馬番：1
モトーリアス
せん7・57・A.フレス
P.ダマート
ゲート番：1
馬番：2
リーフランナー
せん4・57・T.ガファリオン
D.フォークス
ゲート番：2
馬番：3
アリゾナブレイズ
牡3・56・D.イーガン
A.マレー
ゲート番：3
馬番：4
カーデム
せん9・57・L.デットーリ
C.ヒルズ
ゲート番：4
馬番：5
ブリングザバンドホーム
せん5・57・J.カステリャーノ
M.キャシー
ゲート番：5
馬番：6
ガバナーサム
牡3・56・F.プラ
G.ウィーバー
ゲート番：6
馬番：7
シーズクオリティ
牝4・56・C.キーン
J.デービソン
ゲート番：7
馬番：8
エージーバレット
牝5・56・J.ヴェラスケス
R.バルタス
ゲート番：8
馬番：9
ベアリバー
牡4・57・J.グラハム
J.デザーモ
ゲート番：9
馬番：10
シソスパイシー
牝3・55・I.オルティスJr.
J.ダンジェロ
ゲート番：10
馬番：11
ブカネロフエルテ
牡4・57・U.リスポリ
A.マレー
ゲート番：11
馬番：12
インビンシブルパパ
牡4・57・佐々木大輔
伊藤大士
ゲート番：12
馬番：13
ピューロマジック
牝4・56・O.マーフィー
安田翔伍
ゲート番：13
馬番：14
イエローカード
牡4・57・木村和士
M.マッカーシー
ゲート番：14
馬番：15
ノーネイハドソン
せん5・57・P.モラレス
W.ウォード
ゲート番：15
馬番：16
インカント
せん3・56・H.ベリオス
P.アートン
ゲート番：16