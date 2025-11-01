【BCスプリント枠順】坂井瑠アメリカンステージは9番ゲートから…連覇を狙うストレートノーチェイサーは12番ゲート
日本時間11月2日（日）にアメリカ合衆国のデルマー競馬場で行われるブリーダーズカップスプリント（G1）の枠順が発表された。連覇を狙うストレートノーチェイサーは12番ゲート。日本からは海外経験も豊富なアメリカンステージが参戦する。
ブリーダーズカッププリント（G1）
ダ1200m
発走予定時刻：日本時間11月2日（日）05:21（現地時間11月1日（土）13:21）
出走予定JRA所属馬
アメリカンステージ（牡3・栗東・矢作芳人）坂井瑠星
馬番：1
コピオン
牝4・56・M.スミス
R.マンデラ
ゲート番：1
馬番：2
バニシング
せん5・57・T.ガファリオン
C.サマーズ
ゲート番：2
馬番：3
ラブシックブルース
せん7・57・G.フランコ
L.バロシオ
ゲート番：3
馬番：4
パトリオットスピリット
牡4・57・J.カステリャーノ
M.キャンベル
ゲート番：4
馬番：5
ビッグシティライツ
牡6・57・木村和士
R.マンデラ
ゲート番：5
馬番：6
ドクターヴェンクマン
セン5・57・U.リスポリ
M.グラット
ゲート番：6
馬番：7
イマジネーション
牡4・57・J.ヘルナンデス
B.バファート
ゲート番：7
馬番：8
ナカトミ
せん6・57・J.オルティス
W.ウォード
ゲート番：8
馬番：9
アメリカンステージ
牡3・56・坂井瑠星
矢作芳人
ゲート番：9
馬番：10
ベントルナート
牡4・57・I.オルティスJr.
J.ダンジェロ
ゲート番：10
馬番：11
マリキン
牡5・57・F.プラ
R.ブリッセ
ゲート番：11
馬番：12
ストレートノーチェイサー
牡6・57・J.ヴェラスケス
D.ブラッカー
ゲート番：12
馬番：13
マッドハウス
せん3・56・L.サエス
D.ヴァン・ウィンクル
ゲート番：13
馬番：14
ホワッチャトーキンアバウト
せん4・57・E.ハラミーヨ
W.ウォード
ゲート番：14
馬番：15
ヴァリアントフォース
牡4・57・D.イーガン
A.マレー
ゲート番：15