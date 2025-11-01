【BCディスタフ枠順】アリスヴェリテは6番ゲートから…昨年は4着
日本時間11月2日（日）にアメリカ合衆国のデルマー競馬場で行われるブリーダーズカップディスタフ（G1）の枠順が発表された。昨年初ダート挑戦で見せ場ある4着。今年も同レースに参戦して大金星を狙う。
ブリーダーズカップディスタフ（G1）
ダ1800m
発走予定時刻：日本時間11月2日（日）06:01（現地時間11月1日（土）14:01）
出走予定JRA所属馬
アリスヴェリテ（牝5・栗東・中竹和也）K.フレイ
馬番：1
ナイトロジェン
牝3・55・J.オルティス
M.キャシー
ゲート番：1
馬番：2
サラワクリム
牝4・56・I.オルティスJr.
I.コレアスIV
ゲート番：2
馬番：3
クリコ
牝3・55・F.プラ
B.ウォルシュ
ゲート番：3
馬番：4
スキュラ
牝5・56・J.アルバラード
W.モット
ゲート番：4
馬番：5
スコティッシュラッシー
牝3・55・J.ロザリオ
J.アブレイユ
ゲート番：5
馬番：6
アリスヴェリテ
牝5・56・K.フレイ
中竹和也
ゲート番：6
馬番：7
ジンジン
牝4・56・L.サエス
B.ウォルシュ
ゲート番：7
馬番：8
サイズミックビューティー
牝4・56・J.ヘルナンデス
B.バファート
ゲート番：8
馬番：9
マジェスティックウップス
牝5・56・U.リスポリ
D.ウォード
ゲート番：9
馬番：10
ガンソング
牝4・56・T.ガファリオン
M.ヘニグ
ゲート番：10
馬番：11
ドライパウダー
牝3・55・A.フレス
C.サマーズ
ゲート番：11
馬番：12
ドースヴェイダー
牝5・56・J.ヴェラスケス
G.ウィーバー
ゲート番：12
馬番：13
レガールド
牝4・56・J.ラモス
D.ベックマン
ゲート番：13