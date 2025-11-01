なでしこジャパンの“新旧１０番コンビ”澤穂希さんと岩渕真奈さんが１日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）にそろって出演。岩渕さんが澤さんの“特殊能力”を明かす一幕があった。

今回のテーマは「黄金コンビ」。

「澤さんは予知能力があります。何人かの選手が澤さんのことを『澤神様』って呼ぶぐらい先のことが見えるんですよ」と話し出した岩渕さん。「私もＷ杯の準々決勝で点を取った時があって。その時に朝、『ブチ、今日、点取れるよ』って澤さんに言われて。『取れないですよ〜』みたいな感じで言ってたら、なんだかラッキーな感じで取れちゃって。ウソだろと思って、次の試合も『澤さん、取れますか？』って聞いたんですよ。そしたら『今日は取れないよ』って言われて」と実体験を明かした。

ここでＭＣの浜田雅功が「澤さん、これは適当に言ってる？」と聞くと、当の澤さんは「ブチだけじゃなくて、過去に何人もの選手に『今日、入れるよ』とか『今日は入れれないよ』とか当たってます」ときっぱり。

浜田に「何か見えるんですか？」と聞かれると「直感です。その人の朝起きた時の雰囲気だったり、顔とか見て『あっ、この人、今日、調子良さそう』とか分かります」と答えた澤さん。

浜田に「その通りになってるの？」と聞かれた岩渕さんは「その通りになってますけど、『今日、点取れないよ』って言わないでよって思います」とチクリ。澤さんは「聞いてくるから」と苦笑した。

さらに自身のことについては「あんまり自分のことはそこまで分からないんですけど、さすがにＷ杯決勝のゴールはなんとなくと言うか、入れれそうな気がするってのがありました。ゾーンっていうのがあるじゃないですか？ 私、あの時だけ物事が全部、スローに見えて。全部、ここにボールが来るって分かって、入れれるって思ったんですよ」と振り返っていた。