◆国内男子プロゴルフツアー フォーティネット・プレーヤーズ・カップ 第３日（１日、千葉・成田ヒルズＣＣ＝７１３７ヤード、パー７１）

選手会主催の新規大会の第３ラウンドが行われ、２打差２位で出た２７歳の吉田泰基（東広野ＧＣ）は６バーディー、１ボギーの６６で回り通算１３アンダー。逆転での初優勝をかけ、トップと３打差の２位で最終日を迎える。「今日伸び悩むかなと思っていたので、前半アンダーパーで回れたことは感触的に良かった」と振り返った。

連続バーディーでムービングデーをスタートすると、８番ではグリーン手前からチップインバーディー。９番パー５は５メートル近い距離を沈め、単独首位で折り返した。「トップに立ったからどうというのはなくて、自分の中ではとりあえずバーディーチャンスにつけて頑張ろうということだけを思っていた」と冷静だった。１６番でグリーン左ラフからの第３打が乗らず、この日初のボギーを喫したが、３打差にとどまった。

３月に元ゴルフ選手の宮崎樹里さんと結婚。１２月に挙式を予定している。「結婚式までに１勝」を目標に掲げている。「今週はあまりイライラすることなく、バーディーを取ってもそんなに喜ぶこともなく、平常心を保てている。明日もできるように頑張りたい」。最終組の１つ前から、プレッシャーをかけていく。