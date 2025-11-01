µð¿Í£²°Ì»ØÌ¾¤ÎÁáÂç¡¦ÅÄÏÂÎ÷¤¬¥É¥é¥Õ¥È¸å½éÅÐÈÄ¡ÖºÇ¸å¤ÎÁá·ÄÀï¤Ç¾¯¤·ÎÏ¤ß¤¬½Ð¤¿¡£ÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê¡×
¢¡ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°ÀïºÇ½ª½µÂè£±Æü¢¦ÁáÂç£µ¡½£³·ÄÂç¡Ê£±Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡µð¿Í¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿ÁáÂç¡¦ÅÄÏÂÎ÷¡Ê¤¿¤ï¡¦¤ì¤ó¡ËÅê¼ê¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬Ï¢ÌÁÁÏÀß£±£°£°¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼ºÇ¸å¤Î¸ø¼°Àï¤È¤Ê¤ëÁá·ÄÀï¤Ç£¹²ó¤ËÅÐÈÄ¤·à¥»¡¼¥Öá¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡££³ÅÀ¥ê¡¼¥É¤«¤é£±ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥É¥é¥Õ¥È¸å½éÅÐÈÄ¤Ç¼é¸î¿À¤È¤·¤ÆÇòÀ±¤Ï¼é¤ê¡Ö¡ÊÂç³Ø¡ËºÇ¸å¤ÎÁá·ÄÀï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¾¯¤·ÎÏ¤ß¤¬½Ð¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤òÁÛÄê¤·¤ÆÎý½¬¤Ï¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌÀÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÈ¿¾Ê¡£¤Þ¤¿ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¡ÊÂè£²Àï¤â¡ËÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤é¤ÐÀäÂÐ¤Ë¥¼¥í¤ÇÍÞ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·£²°Ì»ØÌ¾¤ÎÀèÈ¯¡¦°ËÆ£¼ùÅê¼ê¡Ê£´Ç¯¡Ë¤È¤Î¥ê¥ì¡¼¡£¾®µÜ»³¸ç´ÆÆÄ¤ÏËÜÄ´»Ò¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤«¤éÀâ¶µ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È°¦¾ð¤ò¹þ¤á¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÅÄÏÂ¤â¡Ö¼ÂÎÏ¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿£²Ç¯½Õ¤Ë¼«¸ÊºÇÂ®£±£µ£²¥¥í¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤â¡¢ÅÐÈÄ£´»î¹çÌÜ¤Ç±¦Éª¤¸¤óÂÓ¤òÃÇÎö¡£¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡¢²á¹ó¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ£³Ç¯½©¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¡£ÆÈÆÃ¤Ê¥¹¥ê¡¼¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤«¤é¥·¥ó¥«¡¼¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤òµåÂ®ÂÓ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÁà¤ëÅêµå¤¬Éð´ï¤À¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾Ä¾¸å¤Ë¡Ö¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¤Î¤¬µð¿Í¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤òÌ³¤á¤ëÂçÀª¡£Æ±¤¸ÊÑÂ§±¦ÏÓ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÂçÀª¤«¤é¤Ï¥¢¥ó¥µ¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡ÖËÍ¤âÅÄÏÂ¤¯¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡×¤Ê¤É¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Áá¤¯¤â´¿·Þ¥à¡¼¥É¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¢¥ó¥µ¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤ÆÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤òÊ¹¤¤ä¤¹¤¤¤Ê¤È¡£¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡þÅÄÏÂ¡¡Î÷¡Ê¤¿¤ï¡¦¤ì¤ó¡Ë£²£°£°£³Ç¯£µ·î£²Æü¡¢µþÅÔÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡££²£²ºÐ¡£Áá¼Â¤Ç¤Ï£±Ç¯²Æ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤·¡£ÁáÂç¤Ç¤Ï£²Ç¯½Õ¤Ë¥ê¡¼¥°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¼«¸ÊºÇÂ®£±£µ£²¥¥í¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤â¡¢ÅÐÈÄ£´»î¹çÌÜ¤Ç±¦Éª¤¸¤óÂÓ¤òÃÇÎö¡£±¦ÉªÆâÂ¦Â¦Éû¤¸¤óÂÓºÆ·ú½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ£²£´Ç¯£¹·î¤ËÉüµ¢¡££±Æü»þÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°ÀïÄÌ»»£²£¸ÅÐÈÄ¤Ç£²¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£±£¹¡££±£¸£³¥»¥ó¥Á¡¢£¸£·¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£