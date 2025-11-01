今年、日本ダービーを制した北村友一騎手とＧ１通算２勝の後輩・団野大成騎手が１日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）にそって出演。北村が団野の“献身ぶり”に心から感謝する一幕があった。

今回のテーマは「黄金コンビ」。

クロワデュノールでのダービー制覇について「大成のおかげ」と感謝した北村。「クロワデュノールの調教に大成が日曜日のレースの前に乗ってくれて、いつも競馬場まで来てくれた」と話したところでＭＣの浜田雅功が「ただ乗ってるだけじゃ別にって感じじゃないですか？」と聞くと、「感覚的なことなんですけど、例えば、ちょっと今回は馬にバランスを取らせて乗っておいてほしいとか、そういうことをニュアンスだけ大成に伝えながら、やってもらってたんですけど、本当に技術があって信頼できるので任せておけましたし、大成のおかげで馬も調子良く勝たせていただいたと思ってます」と説明した北村。

この言葉に団野は「その通りだと思います」ときっぱり。浜田に「おーい！ 謙遜せえ」とツッコまれたが「僕は友一さんのすべてを分かった気でいるんで、こうしてほしいんやろなって感じで、いつも調教をしっかりやってました。それがばっちりハマって」と笑顔で話した。

北村が４年前の落馬事故について「頸椎が２か所と背骨が８か所、右肩甲骨骨折というケガをしました。めちゃくちゃ痛いです、表現できないんですけど…」と回顧。「寝返りもできず、ずっと天井だけを見て、痛みに耐えてるだけでした」と振り返る場面もあった。