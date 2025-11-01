◆ゼット杯 第５５回日本少年野球関西秋季大会 ▽小学生の部・準決勝 堺中央ボーイズ（大阪阪南支部） １４―６ 滋賀大津ボーイズ（滋賀県支部）（１１月１日・宇治市黄檗公園野球場）

小学生の部の準決勝が行われ、大会史上初となる３連覇を狙う堺中央ボーイズが夏の全国大会覇者の滋賀大津ボーイズに逆転勝ちし、決勝進出を決めた。２日、３年ぶりのＶ奪還に燃える香芝ボーイズ（奈良県支部）と対戦する。

大逆転劇で、堺中央が大会史上初の３連覇に王手をかけた。初回、青山主将の適時打で先制するものの、その裏に４失点。２回にも２点を奪われ劣勢となった。

しかし５点を追う３回。先頭・石田の左翼へのソロ本塁打で反撃開始。「ベンチからいっぱい声援があって、期待に応えられてよかった」と話す３番打者の今季第２号で口火を切ると、４番・長村から青山、大牟田と３連打で加点。１死一、三塁では阿部が適時三塁打、続く堀内がスクイズを決め、５点を奪い返し、試合を振り出しに戻した。

勢い止まらず、４回無死満塁で青山主将が押し出し四球を選択し、勝ち越し。一挙６得点とリードを広げた。青山は２回２死一、三塁から登板し、１球でピンチを切り抜け流れを引き寄せた。４回３分の１を無失点に抑えたキャプテンは「声を出したら勝てるってずっと言っていた。決勝に行けてうれしい」と笑みを浮かべた。

スタメン全員が安打をマークするなど１８安打１４得点で夏の全国王者を撃破。打撃力が上がったという今大会は３試合計３３得点と大暴れだ。先輩たちが見てきた頂点の景色まで、あと１つ。３安打１打点の長村は「決勝はいつも通りのプレーで。打点もあげたい」と気合十分。青山は「３連覇がかかってる。勝つことだけを考えたい」と気を引き締めた。