一人で抱えきれず、先輩にSOS。夫の浮気を先輩に告白…事態が激変した「涙の相談」【ママリ】
夫の浮気疑惑を相談したのは「かつての先輩」だった
主人公の佳奈はある都市で非常勤の公務員として働いていました。その職場では、のちに佳奈の夫になる男性に出会います。いつもさりげなく仕事のフォローをしてくれる彼から食事に誘われたことをきっかけに、その後交際に発展した2人。
結婚当初は一緒に過ごす時間も長かった2人ですが、時をへるとともに夫の帰宅時間は連絡なく遅くなることが増え、ある日佳奈はそのことについて夫を問い詰めます。すると夫は素直に連絡なく遅くなったことを謝罪してくれました。しかし、そんな夫からはなぜか「石けんの香り」がして…。
©hatake_0123_
©hatake_0123_
©hatake_0123_
©hatake_0123_
©hatake_0123_
©hatake_0123_
©hatake_0123_
©hatake_0123_
©hatake_0123_
©hatake_0123_
©hatake_0123_
©hatake_0123_
©hatake_0123_
©hatake_0123_
©hatake_0123_
©hatake_0123_
©hatake_0123_
©hatake_0123_
©hatake_0123_
かつての職場の先輩に、現在の不安な気持ちを聞いてもらった佳奈。先輩は夫のことも知っているため、佳奈にとっては「双方がどういう人間か」分かったうえで話ができる貴重な存在でしょうね。
先輩は親身になって話を聞いてくれ、夫の動向を探ってみてくれるということに。同じ職場同士て結婚すると、こうした場合に味方になってくれる存在がいるので心強いのは確かでしょう。佳奈が今回相談をしたのは職場の先輩でしたが、不安が募ってしんどい時は佳奈のように誰かに話を聞いてもらうのは大切ですよね。
「こんなことを話しても大丈夫かな」と心配になったとしても、1人で悩むと考えなくていいことまで考えてしまう場合もあるので、ひとまずは誰かに話を聞いてもらうようにすると「次の一手」が見つかりやすくなるのではないでしょうか。
記事作成: ママリ編集部
（配信元: ママリ）