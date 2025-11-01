１日のテレビ朝日「しくじり先生 俺みたいになるな！！」では、俳優の赤井英和が先生役を務めた。

プロボクサーとして当時の日本記録となるデビューから１２連続ＫＯを記録し「浪速のロッキー」と呼ばれただけに、学生時代のエピソードも破壊力が違う。ガチ不良だった中学生時代には「友達を作るにはケンカするしかないねん！どついたるねん！！」と大暴れで、授業中には黒板をダーツの的にみたてて傘を刺していたという。

生徒役の吉村崇らは「鬼の遊びじゃん」「世紀末」と絶句。他にも「学校中のトイレの壁を蹴り飛ばして破壊していた」などの耳を疑うような過去が明かされた。

住吉高校の受験会場では、机に足を乗っけていた赤井が「ある人物と一触即発のにらみあい」になったという。相手は、トミーズ雅。雅は合格発表の際、自分の受験番号より先に赤井の番号を探し、不合格になっているのを確認してガッツポーズしたとの裏話も語られた。

雅ものちにプロボクサーとなり、西日本ミドル級新人王、日本スーパーウェルター級１位などの成績を残した。一緒にスパーリングしたこともあるという。