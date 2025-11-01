【BELMISE】SANAとの共同開発！「魔法をかけるコルセット」が登場

女性らしい美しいボディラインを手に入れるために、手軽で心地よい方法を探している方に朗報！BELMISE（ベルミス）が新たに発表した「魔法をかけるコルセット」は、人気インフルエンサーSANAさん（GENKING.）との共同開発によるアイテムです。お腹周りを気にする方必見のこのコルセットは、着心地の良さと美しい姿勢をサポートし、理想の自分に変わりたい女性を応援します。

SANAさんの想いが込められた「魔法をかけるコルセット」



SANAさんとの共同開発で誕生した「魔法をかけるコルセット」は、ただの補正下着ではありません。

従来のコルセットが抱えていた不快感や締め付けを解消し、心地よく美しいボディラインをサポートします。

指一本で簡単に着脱できるリングファスナーや、体調に合わせて調整できる柔軟な設計が魅力。

さらに、軽量で通気性の良い素材を使用しており、長時間の着用でも快適さを保てます。これまでのコルセットの常識を覆し、毎日使いたくなるアイテムです♡

コルセットが変わる！理想のボディラインへ



「魔法をかけるコルセット」は、女性が理想とする美しいボディラインを自然に引き出します。その秘密は、姿勢矯正サポート構造にあり、身につけるだけで背筋がピンと伸び、すらっとした印象に。

気になるお腹周りも引き締まり、心地よいフィット感で日常使いにもぴったりです。

さらに、SANAさんが「自分をもっと好きになるために人は変われる」と語った通り、このコルセットは単なる体型補正を超えて、自分をもっと好きになれるきっかけを与えてくれるアイテムです。

先行販売＆特典付き！手に入れるなら今



10月20日（月）18:00より、SANAさんのフォロワー限定で「魔法をかけるコルセット」の先行販売がスタートします！

先行予約特典として、7つの特典がついてくるので、購入を迷っている方は今がチャンス。

商品は、チャームベージュとヴェールブラックの2色展開で、サイズはXSからLLまで揃っており、どんな体型の方にもフィットします。

SANAさん自身が手がけたこのアイテムで、理想の自分を手に入れましょう♡

“変わりたい”その気持ちをサポートするアイテム



「魔法をかけるコルセット」は、ただのコルセットではなく、あなたの自信を引き出す魔法のアイテムです。

体型を補正するだけでなく、美しい姿勢をサポートし、心地よい着心地で日常を快適に過ごせます。

SANAさんが込めた想いを体感し、あなたも理想のボディラインを手に入れましょう！

先行販売は10月20日（月）18:00から、特典付きで販売開始。自分らしく、美しく変わりたい方におすすめのアイテムです♡