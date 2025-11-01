株式会社リンクス（東京都港区）は、このほど「夫婦の営み」に関する調査結果を発表しました。同調査によると、2人に1人以上が「夫婦の営みをしていない」と回答したことがわかりました。では、最後に夫婦の営みをしてからどれくらい経っているのでしょうか。



【写真】交際間もない頃。爽やか好青年が12年後……

調査は、同社が運営する既婚者向けマッチングアプリ『既婚者クラブ』のユーザー3000人（男性1467人、女性1533人）を対象として、2025年3月にインターネットで実施されました。なお、年代別の内訳は20代149人、30代570人、40代960人、50代1321人となっています。



調査の結果、夫婦の営みが「ある」と答えた人は46.4％、「ない」と答えた人は53.6％となり、年代が上がるにつれて「営みがない」人の割合が高くなりました。



また、子どもの有無別で見ると、両者で大きな差は見られなかったものの、子どもがいない人（732人）のほうが子どもがいる人（2268人）よりも「営みはない」（53.96％、53.48％）と答えた割合がやや高くなりました。



夫婦の営みが「ない」と回答した人に対して、「最後に夫婦の営みをしてからどれくらいの期間が経っていますか」と尋ねたところ、「5年以上」が実に63.68％を占めた一方、「1年以内（1カ月以内・3カ月以内・半年以内・1年以内と回答した人）」は13.5％ほどにとどまり、「1カ月以内」にいたっては、わずか1.06％という結果になりました。



「5年以上」と答えた割合を年代別に見ると、40代と50代で8割近く、結婚してまだ間もない人が多い20代でも2割強みられ、若い世代でも長期にわたって夫婦の営みがなくなって（減って）いる事実が浮き彫りになりました。