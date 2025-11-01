【義母のスパイ、正体は！？】モラハラ鬼姑との戦を決意。ゼッタイ負けない＜第11話＞#4コマ母道場
自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？ 愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。
第11話 やっぱりうちの義母は鬼だ！
【編集部コメント】
あらら……。チヒロさん、相当ストレスが溜まっているようですね。でもツカサさんのおかげでガス抜きができてよかった！ ツカサさん自身がどう思っているかはわかりませんが、相変わらず笑顔で対応してくれているところを見ると、そこまで嫌がっているようには見えません。相手を否定せずに、気持ちに寄り添ってくれるツカサさん。チヒロさんはこの恩を忘れないようにしてくださいね！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
