【義母のスパイ、正体は！？】モラハラ鬼姑との戦を決意。ゼッタイ負けない＜第11話＞#4コマ母道場

自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？　愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。

第11話　やっぱりうちの義母は鬼だ！



【編集部コメント】

あらら……。チヒロさん、相当ストレスが溜まっているようですね。でもツカサさんのおかげでガス抜きができてよかった！　ツカサさん自身がどう思っているかはわかりませんが、相変わらず笑顔で対応してくれているところを見ると、そこまで嫌がっているようには見えません。相手を否定せずに、気持ちに寄り添ってくれるツカサさん。チヒロさんはこの恩を忘れないようにしてくださいね！

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・石井弥沙