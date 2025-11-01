ÎÞ¤ÎÉü³èV¡¡ÁÇº¬µ±¤¬¥Ñ¥ê¸ÞÎØ°ÊÍè1Ç¯3¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢Àï¤ÇÄºÅÀ¤Ë¡¡¡Ö¤Þ¤¿À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ú½ÀÆ»¡¦¹ÖÆ»´ÛÇÕ¡Û
¡¡¢¡½ÀÆ»¡¡¹ÖÆ»´ÛÇÕÁ´ÆüËÜÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢¡Ê1Æü¡¢ÀéÍÕ¥Ý¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡³«Ëë¤·¤Æ½÷»Ò7³¬µé¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢78¥¥íÄ¶µé¤Ç¤Ï2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ÎÁÇº¬µ±¡Ê¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¡áÊ¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô½Ð¿È¡á¤¬¡¢º¸É¨ÄË¤ÇÉ½¾´Âæ¤òÆ¨¤·¤¿ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ°ÊÍè¡¢1Ç¯3¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢Àï¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£·è¾¡¤ÇºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¤ÎÉÚÅÄ¼ã½Õ¡Ê¥³¥Þ¥Ä¡Ë¤«¤é¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥³¥¢¡ÊGS¡Ë¤Ç¤ÎÈ¿Â§¾¡¤Á¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£º£Ç¯6·î¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë·Î¸Å¤òºÆ³«¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤¬¡¢ºÆ¤Ó¤Î¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¼¡²ó28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÏ¶¯¤¯¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡»×¤ï¤ºÌÜ¤òÊ¤¤Ã¤¿¡£1Ç¯3¥«·îÁ°¤Î¥Ñ¥ê¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê´î¤Ó¤ÎÎÞ¤òÀéÍÕ¤Î¾ö¤ÇÎ®¤·¤¿¡£2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ½÷»Ò78¥¥íÄ¶µé¶â¥á¥À¥ë¤ÎÁÇº¬¡ÊÊ¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô½Ð¿È¡Ë¤¬¡¢º¸É¨¤ÎÉé½ý¤Ç´þ¸¢¤·¤¿ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÉüµ¢Àï¤ËÄ©¤ó¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¤È´¤±¤ë¤«ÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤À¤±¤ÏÀÚ¤é¤µ¤ººÇ¸å¤Þ¤Ç½¸Ãæ¤·Æ®¤Ã¤¿¡×¡£½éÀï¤«¤é¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥³¥¢¡ÊGS¡Ë¤Ë¤â¤Ä¤ì¤¿¡£·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤ÏºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¤ÎÉÚÅÄ¡£¼ÂÎÏ¼ÔÁê¼ê¤Ë¤âÇ´¤ê¤¤Ã¤ÆGS¤ÎËö¤ËÈ¿Â§¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î9·î¤Ë´µÉô¤ò¼ê½Ñ¤·¤¿¤¬¡¢²Ö¤ÎÅÔ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤¿ÁÇº¬¤Î¿´¤ÏÆÞ¤Ã¤¿¡£¡Ö½ÀÆ»¤ò¼¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡Ä¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤âº£Ç¯6·î¤«¤éÂÇ¤Á¹þ¤ß¤òºÆ³«¤·¡Ö²ù¤·¤¤¡×¤Î»×¤¤¤¬¤³¤ß¾å¤²¤¿¡£¾¯¤·¤º¤ÄÀ²¤ì¤¿¿´¤ä¼þ°Ï¤Î»Ù¤¨¤¬ºÆµ¯¤ÎÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´µÉô¤ÏÎÉ¹¥¤â¡Ö6³ä¤°¤é¤¤¡×¤ÈËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤ÀÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿·Ð¸³¤Èµ»½Ñ¡¢±äÄ¹¤Ç¤â¿ê¤¨¤Ê¤¤»ý¤ÁÁ°¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Ç¾¡¤Á¤¤Ã¤¿¡£´°Ä´¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤À¤«¤é¤³¤½´üÂÔ¤ÏËÄ¤é¤à¡£¡Ö¤Þ¤¿À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£´õÂå¤Î½ÀÆ»²È¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ê»³ÅÄ¹§¿Í¡Ë