Âè57²óÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¡ÚÁ°Æü²ñ¸«¡ÛÁÏ²ÁÂç³Ø¡¦±ÝÌÚÏÂµ®´ÆÆÄ

¡ÖÁÏ²ÁÂç³Ø¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¿·ÀïÎÏ¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£¥Áー¥àÌÜÉ¸¤Ï5°Ì°Ê¾å¡£ÁÏ²ÁÂç³Ø¤Ï¿·ÂÎÀ©¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢»°Âç±ØÅÁ3°Ì°Ê¾å¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Àè·î¤Î½Ð±À±ØÅÁ¤Ï¥Áー¥àÌÜÉ¸¤Î3°Ì¤Ï¥¯¥ê¥¢½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æº£²ó5°Ì°Ê¾å¤Ë²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¤Î¤Ï¤ªÎÙ¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¶¯¹ë¤ÎÂç³Ø¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤È¡¢²æ¡¹¤Î¥Áー¥à¤ÎÁª¼êÁØ¤ò¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡£½Ð±À±ØÅÁ¤Ç¤Ï¥Áー¥à¤ÎºÇ¹â¤Î6Ì¾¤òÁª½Ð¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ï8Ì¾¤Î½Ð¾ì¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢½Ð¾ì±ØÅÁ¤Ç½ÐÁö¤·¤¿Áª¼ê¤È¤ä¤Ï¤êÆ±Åù¤ÎÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ÈÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢Àè¤Û¤É¶ðß·Âç³Ø¤ÎÆ£ÅÄ¡ÊÆØ»Ë¡Ë´ÆÆÄ¤¬¡ØÅÐÏ¿¤Î13Ì¾¤ÎÃ¯¤ò»È¤Ã¤Æ¤âÂ½¿§¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Áö¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÏ²ÁÂç³Ø¤Ë¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÁª¼êÁØ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢Á°Ç¯ÅÙÍ¥¾¡¤ÎÔ¢ÕÜ±¡Âç³Ø¤µ¤ó¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤µ¤ó¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤µ¤ó¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÁª¼êÁØ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢3°Ì°Ê¾å¤È¤¤¤¦´ÊÃ±¤Ë¸ý¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£Åö½é¡¢¡Ø5¶¯¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç³Ø¤ÎÃæ¤Ç¡¢²æ¡¹¤Ï¾ï¤Ë6ÈÖ¼ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î°ì³Ñ¤òÊø¤»¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿º£²ó¡¢½é¤á¤ÆÂç³Ø»°Âç±ØÅÁ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤ÎÁª¼ê¤â¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬º£¸åÂç¤¤ÊÉñÂæ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»ä¤¬ÌÜÉ¸¤ò5°Ì¤È²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÀÆüÁö¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â3°Ì¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤³¤òÃ£À®¤¹¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¶¯¤¤È¿È¯¿´¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò´üÂÔ¤·¤Ê¤¬¤é¥ìー¥¹¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¨¬¨¬5°Ì°Ê¾å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬¡¢½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¶è´Ö¤Ï
¡Ö²æ¡¹¤ÏÁ°È¾½Å»ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢4¶è¤Þ¤Ç¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ5°Ì°Ê¾å¤¬¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¡¢½ÐÍè¤ì¤Ð3°Ì°Ê¾å¤ÇÁ°È¾¶è´Ö¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¸åÈ¾¶è´Ö¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Áö¤ê¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡£¸åÈ¾¤ÎÄ¹¤¤¶è´Ö¤Ë¤Ï¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤òÇÛÃÖ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È·Ò¤®¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¨¬¨¬¸½¾õ¤Î¥ªー¥Àー¤ò¸«¤Æ¥ìー¥¹¤ÎÅ¸Ë¾¡¢Áª¼ê¤ÎÀï¤¤Êý¡¢¤½¤·¤Æ¸°¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤Ï¡©
¡ÖÁÏ²ÁÂç³Ø¤Ï¡¢Á°È¾¶è´Ö¤Î1¶è¤«¤é4¶è¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¾å¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¶è´ÖÇÛÃÖ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£¡¢2¶è¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¾®ÃÓ¡Êè½´õ¡¢3Ç¯)¡¢4¶è¤Î¿¥¶¶¡Ê¹ª¡¢3Ç¯¡Ë¡¢¤³¤Î3Ç¯À¸2¿Í¤¬Á°È¾¤ÎÎ®¤ì¤Î¸°¤ò°®¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥«ー¤Ë»³¸ý¡ÊæÆµ±¡¢2Ç¯¡Ë¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÅ¬À¤¬¹â¤¤Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡£6·î¤ÎÈ¡´Û¥Ïー¥Õ¤Ç¤Ï¡¢¶ðß·Âç³Ø¤Î»³Àî¡ÊÂóÇÏ¡¢4Ç¯¡ËÁª¼ê¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¶¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¥é¥¹¥È¾¡Éé¤ÏÉé¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢61Ê¬Âæ¤È¤¤¤¦Áö¤ê¤ÎÃæ¤Ç¤â½ª»Ï¹¶¤á¤¿Áö¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿´ØÅì¥¤¥ó¥«¥ì¤Ç¤â¾ï¤ËÁ°¤òÁö¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¡Ê»³ÀîÁª¼ê¤Ë¤Ï¡Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¡¤¬3²óÌÜ¤ÎÂÐ·è¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦º¹¤Ç¤â¤é¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·¶á¤¯¤òÁö¤ë¾ì¹ç¤Ï»³Àî¤¯¤ó¤ò¤ª¤½¤é¤¯°Õ¼±¤·¤¿Áö¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¨¬¨¬Êä°÷¤ËÌ¾Á°¤¬¤¢¤ëÎ±³ØÀ¸2¿Í¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡©
¡Öº£Êä°÷¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î½Ð±À±ØÅÁ¤ÎÄ¾Á°2ÆüÁ°¤ÎÄ´À°Îý½¬¤Î»þ¤Ë¡Ê¥à¥Áー¥ËÁª¼ê¤¬¡Ë¤ª¤½¤é¤¯ÉÏ·ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¾ÅÝ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÉ¨¤«¤éÊø¤ìÍî¤Á¤Æ½ÐÁö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºòÆü¤ÎÄ´À°Îý½¬¤Ç¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÊä°÷¤È¤·¤ÆÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½çÄ´¤ËÄ´À°¤Ï½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤É¤³¤«¤Î¶è´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¨¬¨¬Âç¥¨ー¥¹¤ÎµÈÅÄ¶Á¡ÊOB¡¢¸½¡§¥µ¥ó¥Ù¥ë¥¯¥¹¡ËÁª¼ê¤¬Â´¶È¤·¤ÆÁª¼ê°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤Ï¡©
¡ÖºòÇ¯¤Ï¤É¤Î±ØÅÁ¤â¥²ー¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ãー¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤òµÈÅÄ¶Á¤ËÍê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢µÈÅÄ¶Á°Ê³°¤Î¶è´Ö¤¬¶è´Ö2·å¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢·ë¹½¥Ç¥³¥Ü¥³±ØÅÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼¡¤Ï¼«Ê¬¤¬¥¨ー¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤Î1Ç¯´Ö¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬½Ð±À±ØÅÁ¤ÇÁ´°÷¤¬¶è´Ö5°Ì°ÊÆâ¤ÇÁö¤êÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤òÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç¤âÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×