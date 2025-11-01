声優・久保ユリカのアーティスト活動10周年＆活動終了を記念した2ndアルバム『シカノコ』を発売！ライブイベントツアーも発表！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

声優アーティストの久保ユリカが2ndアルバム『シカノコ』を2026年1月28日にリリースすることが発表された。

2016年2月に「Lovely Lovely Strawberry」でアーティスト活動をスタートした久保ユリカ。これまでにシングル5枚(販路限定含む)、アルバム2枚(EP含む)をリリースしてきた。2026年はアーティスト活動10周年という節目を迎えるにあたり、アーティスト活動を終了することとなった。あわせて2ndアルバムかつラストアルバムの発売とライブツアー開催が決定した。

アルバム『シカノコ』は新曲4曲、さらに久保ユリカ本人が選んだカバー曲などを含めた全10曲。新曲はこれまでの10年とこれからをイメージした作品になっている。

初回限定盤にはミュージックビデオやメイキングを収録したBlu-rayが特典として収録。さらに通販サイト「きゃにめ」で販売する「きゃにめ限定盤」では久保ユリカの故郷「奈良」で撮影した撮り下ろしフォトブックを収録。奈良ならではの和服やシカに囲まれた写真といったここでしか見られない表情の久保ユリカをみることができる。今回先行カットも公開されたのでこちらもぜひ御覧いただきたい。

そして「きゃにめ盤」を11月10日(月)中までに特設サイトにて注文をいただいた方全員にこの写真集に久保ユリカの直筆サインをいれてお届けすることが決定した。詳しい注文方法などは応募サイトを確認してほしい。

また2026年4月には横浜・奈良・大阪・東京でのライブイベントツアーの開催も決定した。ツアーではライブを中心にした「ライブイベント回」とトークを中心にした「トークイベント回」が開催となる。こちらのイベントに参加できるイベント先行抽選申込券もアルバムに封入されることが決定した。

●リリース情報久保ユリカ 2ndアルバム『シカノコ』1月28日発売

【きゃにめ限定盤（CD＋Blu-ray＋フォトブック）】

価格：￥7,920（税込）

＜CD＞

きゃにめ・初回・通常共通

＜Blu-ray＞

メイン曲 MV・MVメイキング映像・ジャケット撮影メイキング映像 (初回共通)

・ブックレット(初回共通)

・フォトブック／久保ユリカの故郷である奈良で撮影した撮り下ろしカット

・2026年4月に横浜・奈良・大阪・東京で開催するライブイベントツアーの先行抽選申込券

特典直筆サイン入りフォトブック 申し込み

サイン付き申し込み期間：10月31日（金）17時〜11月10日（月）23時59分まで

サイン付き商品URL

https://canime.jp/product/SCCG000000181/

【初回限定盤（CD＋Blu-ray）】

価格：￥4,950（税込）

＜CD＞

きゃにめ・初回・通常共通

＜Blu-ray＞

メイン曲 MV・MVメイキング映像・ジャケット撮影メイキング映像

・ブックレット

・2026年4月に横浜・奈良・大阪・東京で開催するライブイベントツアーの先行抽選申込券

【通常盤（CD）】

価格：￥3,300（税込）

＜CD＞

きゃにめ・初回・通常共通

・2026年4月に横浜・奈良・大阪・東京で開催するライブイベントツアーの先行抽選申込券

店舗特典

・Amazon.co.jp ：L判ブロマイド(複製サイン入り)

・全国アニメイト（通販含む）：

56mm缶バッジ＆ミニフォト（54mm×86mm/複製サイン入り)

[バンドル有償特典]：アクリルスタンド（130mm×70mm予定）

価格：【初回盤】6,600円(税込)/【通常盤】4,950円(税込)

・ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）：

56mm缶バッジ＆L判ブロマイド（複製サイン入り）

[バンドル有償特典]：アクリルスタンド（130mm×70mm予定）

価格：【初回盤】6,600円(税込)/【通常盤】4,950円(税込)

・楽天ブックス：A4クリアファイル(複製サイン入り)

・タワーレコード：L判ブロマイド（複製サイン入り）

・あみあみ：2L判ブロマイド(複製サイン入り)

●イベント情報

久保ユリカ ラストライブイベントツアー(仮)

2026年

4月12日(日) 横浜ランドマークホール

4月18日(土) 奈良ネバーランド

4月19日(日) 大阪BananaHall

4月26日(日) 竹芝ニューピアホール

※「ライブイベント回」と「トークイベント回」の2回想定

※イベントの詳細については後日発表

