「僕たちの土曜日のメイン番組だった！」EPO “ひょうきん族”世代からの反響に感謝「テレビを通じて、私の歌がいろいろな人の記憶に残っているのはありがたい」

「僕たちの土曜日のメイン番組だった！」EPO “ひょうきん族”世代からの反響に感謝「テレビを通じて、私の歌がいろいろな人の記憶に残っているのはありがたい」