◇スポニチ後援 第4回九州沖縄小学生ヨネックスゴルフ選手権大会（2025年11月1日 福岡県朝倉市・福岡センチュリーゴルフ倶楽部＝4〜6年男子5875ヤード、同女子5331ヤード、2〜3年男女3460ヤード、パー72）

18ホール競技で行われ、小学生4〜6年男子は8月の九州小学生ゴルフで3位だった小牧優斗（熊本・菊鹿小5年）が初優勝を決めた。2バーディー、2ボギーの72で回った小牧は、九州小学生と9月の全国小学生ゴルフの2冠に輝いた谷口絢飛（鹿児島・西原台小6年）と首位に並んだが、規定（マッチングスコアカード方式）でインのスコア上位だった小牧が上回った。

同女子は古関美紀子（長崎・長崎大教育学部付小6年）が2バーディー、4ボギー、1ダブルボギーの76で初優勝。2〜3年男女の部は小牧優斗の弟、小牧飛生真（熊本・菊鹿小3年）が兄弟ダブル優勝を果たした。

（第4回九州沖縄小学生ヨネックスゴルフ上位成績）

▽小学4〜6年男子

（1）小牧優斗（熊本・菊鹿小5年）72（37・35）

（2）谷口絢飛（鹿児島・西原台小6年）72（33・39）

（3）青木柊磨（鹿児島・本城小6年）81（39・42）

（3）山脇丈士郎（長崎・南小5年）81（38・43）

（5）中村右京（福岡・上津役小6年）82（39・43）

▽4〜6年女子

（1）古関美紀子（長崎・長崎大教育学部付小6年）76（36・40）

（2）中嶌美琴（熊本・桜木東小6年）77（38・39）

（2）肥後愛莉（鹿児島・福平小6年）77（40・37）

（4）後藤心愛（鹿児島・国分北小6年）78（40・38）

（5）田中柚那（福岡・古賀東小4年）79（39・40）

▽2〜3年男女の部

（1）小牧飛生真（熊本・菊鹿小3年）73（39・34）

（2）穐山葉奈（長崎・御館山小3年）75（41・34）

（3）山田莉梨華（熊本・竜北西部小3年）76（37・39）

（4〜6年男子1、2位は規定により順位決定）