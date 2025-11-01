沢美沙樹、グラビア席巻中の19歳「オフの日に和菓子作りにチャレンジ」秘話を語る
「今年も残りわずかなので、やり残したことがないように今からいろいろ計画してるんです！」
10月18日に19歳の誕生日を迎えた沢美沙樹。10代最後を思いっきり楽しむために充実したプライベートを過ごしている。
「最初は緊張しながら始めたグラビアのお仕事ですが、最近は楽しみながらカメラの前に立つようにしているんです。スタッフさんやファンの方々が支えてくださるので、それに最大限に応えたくて。もちろんお休みも楽しんでいて、ジブリパークに行ったり、和菓子作りにもチャレンジしました。母の友達が教えてくれたんですが、不器用な私にできるかドキドキでした。思った以上に繊細な作業でしたけど、気持ちがすごく落ち着いたんです。なんだか少し大人の仲間入りをした気がしました」
学生時代には経験できなかったことに次々と挑戦していくなか、次なる目標は？
「やはり紙の写真集を出したいです。ハワイで撮影ができると最高ですね（笑）。目標をかなえるために、まだまだレベルアップも必要ですし、先は長いなと感じることも多々あります。でも、自分を信じて一歩ずつ前進あるのみです！」
さわみさき
19歳 2006年10月18日生まれ 東京都出身 T158・B92W60H90 高校3年生で初めてエントリーした「ミスマガジン2024」でベスト16に選出。グラビア界のニューヒロインとして活躍中。そのほか最新情報は、公式X（@misaki_sawa_）、公式Instagram（@misaki_sawasan）にて
写真・HIROKAZU
スタイリスト・菊地文子
ヘアメイク・萩村千紗子