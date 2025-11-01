「長い黒髪でグラビア撮影をしたのは、たぶんデビューしたての17歳のころ以来。そういえば、そのときも真っ白い水着を着ていましたね」

ちょっと感慨深そうに振り返る、女優の入来茉里。今年35歳になり、芸歴が人生の半分を超えた。今回のグラビア撮影に向けていろいろな準備をして臨んだと言う。

「最近ハマっているピラティスに集中的に通いました。食事制限はほとんどしなかったのですが、大好きなお酒を我慢しました（笑）。ふだんはよく飲むんですよ。私は鹿児島県出身なのでやっぱり焼酎がいちばん好きで、日本酒も飲めるんです。おしゃれなお酒よりも和のお酒が好き。おじさんみたいですかね？」

いりきまり

35歳 1990年2月16日生まれ 鹿児島県出身 女優として数々の映画、ドラマに出演するほか、『NHK高校講座 地学基礎』にMCとしてレギュラー出演中。そのほか最新情報は、公式X（@mari_iriki）、公式Instagram（@iriki.mari_official）にて

※FLASHデジタル写真集 入来茉里『Be Yourself』、『Be Selfish』（光文社）は各電子書店で発売中

写真・千葉タイチ

スタイリスト・八杉直美

ヘアメイク・吉田美幸