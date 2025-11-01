“次世代癒し系グラドル” の土田優空が、9月に続いて本誌に再登場。昨年のグラビアデビュー以来、各誌から引っ張りだこの彼女だが、将来は女優としての活躍を目指している。

「グラビアは最初、水着になることに抵抗があったんですけど、やっていくうちに楽しいと思えるようになって、これからも続けたいと思っています。でも、一番頑張りたいのはやっぱりお芝居なんです。舞台に立たせていただく機会も多く、 “ナマモノ” としての楽しさはあるんですが、もっと多くの方に観てもらいたいので、やっぱりテレビドラマに出演できるようになりたいですね」

9月に21歳を迎えた土田。この先1年のプライベートでの目標は「車の免許を取ること！」だという。

「車がすごく好きで、じつはもう “これに乗りたい” って決めている車があるんです。それがイタリア車のマセラティ。私は左利きなので、左ハンドルがいいんです（笑）。本当に “めちゃくちゃ売れたら” という夢なんですけど、いつか乗れるように頑張りたいです！」

つちだゆあ

21歳 2004年9月21日生まれ 東京都出身 T155・B90W60H90 2024年9月に「ヤングマガジン」にてグラビアデビュー。その後各誌グラビアに登場するなど活躍。舞台『言葉桜』『GO,JET!GO!GO!vol.2〜浮気なJETのパレットキャット〜』に出演するなど女優としても活動中。そのほか最新情報は、公式X（@tsuchida_yua）、公式Instagram（＠tsuchidayua_0921）にて

写真・矢西誠二

スタイリスト・設楽和代

ヘアメイク・米澤和彦