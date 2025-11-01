【11月1日のB2結果】愛媛が延長戦ブザビ劇的勝利…地区首位の福島＆神戸は連勝更新

11月1日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦第6節の7カードが全国各地で開催された。

東地区首位を走る福島ファイヤーボンズは、岩手ビッグブルズをホームに迎えたGAME1を74－56で制した。試合中盤はシーソーゲームだったが、第4クォーターに21－7と突き放して8連勝（9勝1敗）。今シーズン初先発の米山ジャバ偉生がシーズンハイの12得点と存在感を示した。

西地区首位の神戸ストークスは、敵地でライジングゼファー福岡に78－66で勝利し6連勝（9勝1敗）。6点ビハインドで折り返すも、後半にリバウンドで圧倒した神戸が主導権を奪う逆転勝ち。寺園脩斗がチーム最多18得点、木村圭吾が14得点と、日本人選手の活躍が光った。

また、西地区2位の好スタートをきっている愛媛オレンジバイキングスは、青森ワッツを相手にオーバータイムの末に下す劇的勝利を飾った。第4クォーター残り2秒に同点とされ逃げ切りに失敗するも、オーバータイム終了間際にトップでボールを受けたマット・ハームスが決勝の3ポイントシュートを成功。最後は場内総立ちのブザービーターで5連勝を飾った。

1日に行われたB2リーグ戦第6節の試合結果一覧は以下の通り。

▼11月1日のB2試合結果



信州ブレイブウォリアーズ 89－73 バンビシャス奈良



愛媛オレンジバイキングス 88－85 青森ワッツ



横浜エクセレンス 78－65 山形ワイヴァンズ



ライジングゼファー福岡 66－78 神戸ストークス



福島ファイヤーボンズ 74－56 岩手ビッグブルズ



福井ブローウィンズ 100－89 熊本ヴォルターズ



ベルテックス静岡 88－75 鹿児島レブナイズ

【動画】神戸が地区首位キープ…第6節GAME1のハイライト映像