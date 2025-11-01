浜野はるきが、1stフルアルバム『NET BaBY (FuLL Version)』を11月26日に配信リリースする。

2025年5月に第1弾、8月に第2弾の1stアルバムをリリースし、楽曲を育てながら新曲の制作を行ってきた浜野。今作は、その最終章となるフルバージョンとなる。アイメイクブランド『ラブ・ライナー』とのコラボレーション楽曲「Prettique Bomb」、SNSでの先行配信が500万再生を超えた切ないラブソング「リナリア」、リキッド感のあるダンスナンバー「?OUT CaST¿」、アルバムタイトルを冠した“代弁曲”の「NET BaBY」と、おもちゃ箱のようなバラエティ豊かな全17曲が収録された、1つの集大成となるアルバムを創り上げたという。

また、2026年4月より初の全国10都市ツアー『LIVE TOUR 2026 “COVER GIRLS”』の開催が決定。ツアーファイナルは自身最大規模となる豊洲PITで行われる。浜野のオフィシャルファンクラブ『Parufam』では、チケットの先行抽選予約が本日11月1日20時よりスタート。オフィシャル先行は11月8日12時から開始される予定だ。

・浜野はるき コメント

1年をかけて創り上げたアルバム『NET BaBY』がついに完結しました。

馬鹿にされたことも沢山ありました。それが悔しくて、でも絶対に負けたくないし、誰にも媚びないって決めてここまでカッコいい女の子であることにこだわって楽曲を生み出してきました。だからみんなが信じてくれたものが正しかったとSUPERSONICツアーとNET BaBYで証明しました！タイトル曲となる『NET BaBY』にはSNSに心のないコメントをする人々に向けた怒りと、インターネットは才能を披露する場所という意味を込めて『才能サイファー』と造語（はるきワード）を生み出しました。

皆様たくさん聴いてください！2026年も自身のマネジメント会社運営とアーティスト活動のどちらも力を入れていきます。

（文＝リアルサウンド編集部）