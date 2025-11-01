フランスにて、3人の子どもたちとフランス人の夫と暮らす、日本人のデジタルクリエイター・ロッコさん。完璧主義だったロッコさんは、フランス生活の中で「賢く手を抜き優雅に生きる暮らし方」を身につけたそう。かつて「完璧な母親でいなくては」と思い込んでいたロッコさんを救った、フランス流・ママとしての生き方を紹介します。

心が軽くなる、フランス流・子育ての考え方

フランスで9年間暮らしているロッコさんは、3人の子どもたちのママ。9歳、7歳、1歳の子どもたちと、にぎやかな毎日を送っています。

【写真】フランスでも「好きな服装」を楽しむロッタさん

「じつは、元々子どもが苦手だったんです。そんな私がフランスで子育てをするなんて、まったく想像していませんでした。当初は子育ての自信もなく、慣れない土地で、文化も言語も異なるなかでの育児は、不安や戸惑いの連続。問題が起こるたびに検索魔になり、必死で『正しい育て方』を探していました」

完璧な育児を目指していたロッコさんは、フランスの人々がかけてくれた言葉で心が軽くなったといいます。

「『完璧な親なんていない』『子どもは自分で育つ力をもっている』という言葉で、肩の力が抜けたように思います。フランス人の『ちゃんとするけれど、完璧は目指さない』生き方に触れて、母として完璧であることを手放せたんです。これからも、『母だから』という考えを手放して、私自身としての人生も楽しんでいきたいです」

ママだって1人で出かける

「母親だから、子どもとずっと一緒にいるべき」と考える必要はないと気づいたエピソードがあります。

数年前、保育園の先生に「週末は子どもと過ごすの？」と聞かれ、「一緒に過ごします」と答えたら、「え、休まないの？ 大丈夫？」と本気で心配されたのです。

親であっても、自分の時間を大切にするフランス。子どもを預けて夫婦で食事に出かけたり、1人で旅行することに最初は驚きましたが、彼女たちにはまったく罪悪感がありません。むしろ「私たちがハッピーじゃないと、子どもも楽しくないよね！」と笑顔で話す姿が印象的でした。

それからは自分の心地よさを考えたり、ひとりの時間を意識したりするようになり、気づけばわが子のほうから「お出かけ楽しんで！」と言われるまでになっていました。

ママであってもおしゃれを楽しむ

子育て中のママは、どうしても動きやすさを優先した服装になりがち。ふと、フランスのママたちはどうかと観察すると、おしゃれを思いきり楽しんでいる姿に気づかされます。

そのなかでもとくに心を動かされたのは、アフリカンワックス布を身にまとったアフリカ出身の女性たち。鮮やかな色や大胆な柄を堂々と着こなし、「これが私」と誇らしげに歩く姿に、強いアイデンティティーを感じました。その姿を見て、私も自分の「好き」をもっと大切にしていいのだと背中を押されたのです。

着物好きの私は、フランスでも和装を楽しんでいます。最初は少し勇気が必要でしたが、着たいという気持ちを信じたら、それが「私らしさ」になる。

好きなものを好きだと言える生き方を、これからも大切にしていきたいです。

ときには“ママの帽子”を脱いで

フランスの助産師さんが教えてくれた、心に残るたとえがあります。それは、女性は人生のなかで、いくつもの「帽子」を持っているというもの。

妻としての帽子、母としての帽子、仕事をするときの帽子…。そのときどきの役割に応じて、帽子を取り換えながら生きているのだと話してくれました。

私自身、忙しさのなかでどの帽子をかぶっているのか、わからなくなる瞬間があります。そんなときは、「今は母の帽子をかぶっているから、子どもと全力で遊ぼう」「仕事用の帽子だ、集中しよう」と自分に声をかけ、意識をきり替えることが効果的でした。

役割をきり替えることは、自分を守る小さな習慣。どれも私の大切な一部だけれど、同時に全部をこなす必要はない。今はどの帽子で、なにに注力するか。そんなふうにバランスをとっています。