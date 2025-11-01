（慶州中央社）韓国・慶州で2日間にわたり開かれたアジア太平洋経済協力会議（APEC）が1日、閉幕した。首脳らによる記念撮影では、総統特使の林信義（りんしんぎ）総統府資政（顧問）と中国の習近平国家主席が共に壇上に姿を見せたが、交流は見られなかった。



林氏は2列目の右端に並んだ。撮影前には隣に立ったメキシコのエブラルド経済相と握手を交わした他、撮影後には前列に並んだマレーシアのアンワル首相とも握手した。続けてフィリピンのマルコス大統領と握手した後、腕に触れ、親しげに会話しながら壇上から下りた。また韓国の李在明大統領とも握手をし、会場を離れた。



林氏が会場に到着した際、習氏は前列中央に立った李大統領の隣にいたが、交流することはなかった。



（潘姿羽／編集：齊藤啓介）