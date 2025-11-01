暮らしを整えるアイテムが揃う「無印良品」。ただ今開催中の「無印良品週間」は、気になっていた商品をおトクにそろえるチャンスです。そこで今回は、数々の無印良品の商品をレビューしてきた成城スパ夫さんに、「買ってよかった」日用品を教えてもらいました。

シンプルなのにフル装備、マストバイな「保温ボトル」

まず紹介するのは、「真空断熱構造 保温保冷ボトル」（画像1枚目）。シンプルな見た目なのに、高機能。無印商品の特長を代弁しているかのような傑作ボトルで、このミニマルなデザインが気に入っています。

【写真】レンジで炊ける「土鍋」

真空断熱構造になっていて、6時間経過後でも75℃以上、もしくは7℃以下をキープしてくれるので、保温保冷効果は十分。

もちろんこれだけでなく“マストバイ”な理由が3つあるので詳しくご紹介します。

●1：口当たりがいい！

飲み口上部のネジ山がないので、口当たりよし。まるでマグカップに口をつけているような口当たりで飲みやすく、快適に使うことができます。

●2：お手入れがしやすい！

フタとパッキンが一体なので、パッキンを外す必要もなく、つけ忘れる心配もなくお手入れが簡単。さらに、本体もフタも食洗機対応なのは、うれしい仕様です。

●3：とにかくコスパがいい！

先ほどお伝えした、「ネジ山の少なさ」や「フタとパッキン一体型」、そして「食洗機対応」といった機能は、別の国産の有名メーカーが「イチ押しポイント」としているくらいの高スペックな装備。これが2000円台なのはかなりの破格といえます。

しかも、無印で販売しているほかの真空断熱構造のボトルと口径が共通のため、フタと本体を入れ替えて使えるのもポイント。2本購入する必要はありますが、フラットタイプもハンドルタイプのフタも、その日の気分や用途に合わせて、好きな方を選べます。

このほか、350mLと750mLのラインナップも。750mLの大容量タイプも500ｍLから価格が200円アップしただけの2490円で購入できます。

秋になるとマイボトルで職場や出先にお気に入りのホットドリンクを持って行く機会も増えると思いますが、そんな季節こそ、デザインも機能も両立した無印のボトルが活躍するのではないでしょうか。

レンジで「土鍋ご飯」が簡単に炊ける！

土鍋のルックスをしたご飯鍋ですが、これ、ただの土鍋じゃないんです！ この鍋の真骨頂は、このルックスで、レンジでご飯が炊けるところ。

途中でワット数を変えて蒸らしたりする必要もなく、浸水だけしたらあとは最後まで、電子レンジ1回で調理可能。そんな手軽さもありながら、炊飯後はお米がしっかり立っていて、土鍋ご飯ならではの炊き上がりもバッチリ感じられます。

もちろん直火でも使えるので、レンジでは難しいおこげをつくりたい人は、直火で炊くこともおすすめ。

使い勝手の面で補足をすると、内側についている水位線がかなり便利。

鍋の内側に「1合」「2合」「3合」の線があり、それぞれの量のお米を入れた状態でその線の部分まで水を入れれば、計量カップで水の量を測る必要はありません。

レンジで使用できるから、炊飯後に再加熱もできるのもうれしいポイント。 残ったご飯を土鍋ごと冷蔵庫に入れておいて、食べるときに再度加熱すれば、洗い物も少なくてすみます。

炊飯器のように炊き上がる時間を指定することはできませんが、都度ご飯を炊いて、保温機能はいらない！ というライフスタイルの方なら、かなりおすすめです。土鍋のご飯がこんなにラクに味わえるなんて、きっと驚くと思います。

少々お値段が張るので、ぜひ「無印良品週間」のセール期間中に狙ってみてほしいアイテムです。

1つはもっておきたい、大人気の「メッシュ収納」

何個あってもうれしい、無印のメッシュ収納。わが家ではすでにかなり多くの種類をもっていますが、今回は厳選して3つをご紹介します。

●「ポリエステル仕分けケース圧縮タイプ」

まずいちばん使っていると言っても過言ではない、「圧縮タイプ」。

夫婦お互いの実家に帰るときや旅行のときなど、ほぼマストで使っています。中に荷物を入れたら後は外側のチャックを閉めていくだけで、かさばる荷物を圧縮することができます。

旅行以外でも、一時的な季節服の整理に重宝します。たとえば、春ものを秋まで収納するなど、2、3か月程度の整理ならこれくらいのアイテムで十分。心配な方は、虫除けや除湿剤を入れておくとよいと思います。

●「ポリエステルたためる仕分けケース・筒形」

2つ目が、最近新商品として発売された「筒形収納ケース」。これは、あきがちなトランクケースの端を埋めたり、リュックの中を整理するのに大変便利なアイテムです。

薄手のダウンやブランケットなども収納できるので、クルマの中に入れておいたり、ちょっと外に持ち出す際などにも使えます。

●「立体メッシュ持ち手付き巾着」

「立体メッシュ持ち手付き巾着」も、新商品として登場したアイテム。自立するタイプなので、単体のバッグとしてもバッグインバッグとしても使えます。

S・Mの2サイズ展開で、Mのみ中に小分けのポケットがついています。

巾着部分に拡張性があるので、予想以上にものが入るのと、チャックタイプより入れやすく、出しやすいのが特長。

妻はジムに行くときに使っているのですが、中のポケットにつけていたアクセサリーなどを入れられて便利！ と気に入っているようでした。

無印のメッシュ収納はどれもしっかりとした耐久性があるのと、何色かカラー展開があるので、お気に入りの色や用途によって選べるのも魅力のひとつ。

年末年始で移動が増えるときにひとつあると、きっと重宝しますよ！