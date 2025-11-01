寒い季節になると欠かせないのが、暖かい機能性インナー。毎日着まわす人も多いはずです。でも、気づけば「これだれの？」「あれ、半袖どこいった？」と家族のものと自分のものが混ざってしまい、地味にストレスを感じていませんか？ とくに母娘やきょうだいでサイズ感が似ていると、洗濯後に仕分けが大変。「せっかくたたんだのに、結局取り違えてしまった」なんてことも。そこで今回は、ライフオーガナイザーの下村志保美さんに、自宅で実践している「あったかインナー混ざり問題」の解決法を2つ教えてもらいました。

色分けをして、家族間での「だれのもの？」問題を解決

家族全員がヒートテックなどのインナーを愛用していると、洗濯後どれがだれのものなのかが分かりづらく、仕分けが大仕事になります。そこでおすすめなのが「色で分ける」というルール。

【写真】インナーの写真

たとえば、母はベージュ、娘は黒、息子はグレー、夫はネイビー、と最初から色を決めて買っておくのです。こうすれば洗濯後に見ただけでだれのものか一目瞭然。「これ私のじゃない！」といった小さなモヤモヤも解消できます。

ただし、そうはいってもアウターによってインナーの色を使い分けたいということもありますよね。そんなときに便利なのが、洗濯ネットの個人別利用。家族それぞれに専用ネットを渡し、ソックスなどを含めて、脱いだものをそこに入れるルールを徹底。

ネットごと洗濯し、干すときも人別のピンチハンガーに掛ければ、乾いた後はそのまま各部屋に直行できます。

洗濯担当者の「これはだれの…？」という悩みがなくなり、家族も自分のものを自分で片づけやすくなる仕組みです。

自分のクローゼット内での混乱には、種類によって色分けを

また、自分のクローゼット内でインナーの混乱が起きることも。そんなときには、たとえば…。

・黒は長袖

・ベージュは半袖

・グレーは七分袖

と決めて買っておけば、引き出しをあけた瞬間に必要なインナーが手に取れます。たたんだ状態でも袖を広げずに種類が分かるので、朝の支度がスムーズ。忙しい朝の「ちょっとした迷い」を減らせるのは想像以上に快適です。

小さな工夫で冬支度をもっとラクに

体を温めてくれる機能性インナーは、冬場は毎日活躍する必需品。だからこそ、混ざるストレスを減らしておくことが暮らしの快適さにつながります。

「色を決める」「ネットを使う」といった、この2つの工夫を取り入れるだけで、洗濯から収納までの流れが格段にラクになり、家族の間違い探しもゼロに。

さらに、自分のクローゼット内も、色で整理しておけば、選ぶ手間も減り、身支度の時間短縮にもつながります。

冬支度は新しい服を買いたすことだけではなく、こうした仕組みを整えることも大切。小さな工夫を積み重ねることで、寒い朝のイライラが減り、心にも余裕が生まれます。ぜひ、この冬は「混ざらない仕組みづくり」から始めてみてください。