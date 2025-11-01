スピッツ「灯を護る」のゲームが登場！スピッツのメンバーをプレイヤーに選択可能

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

スピッツが、新曲「灯を護る」のブラウザゲームを公開した。

■ステージにあるすべての灯を護るゲーム

10月6日に配信リリースされた「灯を護る」は、テレビ東京他にて放送中のTVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3のオープニング主題歌。

今回公開された「灯を護る」のゲームは、スピッツのメンバーをプレイヤーに選択し、敵キャラのカバさん＆タツさんに捕まらないよう逃げながら、パワーアップアイテムのギターをゲットし、ステージにあるすべての灯を護るというもの。

ステージのデザインやパワーアップアイテムのギター、そしてカバさん＆タツさんも、「灯を護る」のMVに登場する実物をモチーフにしている。なお、このゲームは誰でも無料で楽しむことができる。

■リリース情報

2025/10.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「灯を護る」

■関連リンク

スピッツ「灯を護る」GAME

https://play.umusic.com/spitz

アニメ『SPY×FAMILY』作品サイト

https://spy-family.net/

スピッツ OFFICIAL SITE

https://spitz-web.com/

■【画像】スピッツのアーティスト写真