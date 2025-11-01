スピッツ「灯を護る」のゲームが登場！スピッツのメンバーをプレイヤーに選択可能
スピッツが、新曲「灯を護る」のブラウザゲームを公開した。
■ステージにあるすべての灯を護るゲーム
10月6日に配信リリースされた「灯を護る」は、テレビ東京他にて放送中のTVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3のオープニング主題歌。
今回公開された「灯を護る」のゲームは、スピッツのメンバーをプレイヤーに選択し、敵キャラのカバさん＆タツさんに捕まらないよう逃げながら、パワーアップアイテムのギターをゲットし、ステージにあるすべての灯を護るというもの。
ステージのデザインやパワーアップアイテムのギター、そしてカバさん＆タツさんも、「灯を護る」のMVに登場する実物をモチーフにしている。なお、このゲームは誰でも無料で楽しむことができる。
■リリース情報
2025/10.06 ON SALE
DIGITAL SINGLE「灯を護る」
■関連リンク
スピッツ「灯を護る」GAME
https://play.umusic.com/spitz
アニメ『SPY×FAMILY』作品サイト
https://spy-family.net/
スピッツ OFFICIAL SITE
https://spitz-web.com/