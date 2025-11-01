孫の顔を見せるのは「俺の親が先」産後間もない体で、義実家へ連行され →『倒れた私』実母が夫にピシャリ

これは筆者の知人Aさんの体験談です。Aさんは産後すぐに夫の意向で先に義実家に子どもを見せに行くことになり、心身ともに疲れ果ててしまったそうです。そんな時にAさんを助けてくれた人物とは……？

「親に孫を見せてやりたい」気持ちは理解できるから

この一件から夫は妻の体調を気遣うようになりました。しかし、産後に無理をさせられたことは一生忘れられないものとなったのでした。産後の疲れ果てているときこそ、夫には支えてもらいたいものです。

【体験者：30代・女性主婦、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：大葉みのり

FTNコラムニスト：花澤ひかる

主婦ライター。ママ友たちからの悩みを聞くうちに、この声を世に届けたいと、ブログなどで活動を開始し、現在はltnライターに転身。主婦目線を大事に、ママ世代へのフィールドワークと取材を行い、そのリアルな思いをコラムにすることをライフワークにする