ワールドシリーズ第6戦

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は10月31日（日本時間11月1日）、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に先発登板。6回96球を投げて5安打6奪三振1失点で、3-1の勝利に導いた。2年連続の世界一へ後がない状況で迎えたこの試合、ベンチで目撃された行動に米ファンから喝采が相次いでいた。

一秒たりとも気を抜かなかった。2回まで無安打ピッチングと、上々の立ち上がりを見せた山本。3回、ドジャースはスミスの適時打で先制すると、ベンチではグラブをつけ、投球フォームを入念に確認する姿があった。

「ピッチング・ニンジャ」の愛称で知られる米投球分析家のロブ・フリードマン氏はXに「集中している」とつづり、実際の映像を公開。X上の米ファンからは喝采のコメントが寄せられていた。

「準備万端」

「まさにプロとしてのお手本」

「ヤマモトの試合前ルーティンには心を動かされる。負けたら終わりの試合でチームが彼の能力を信じているというのが、彼のメンタルの強さを物語っているよ」

「これは執念だね、すごく好きだ」

「日本式だね。休めば錆びつく」

完投勝利を挙げた10月25日（日本時間26日）のワールドシリーズ第2戦では、ベンチで一冊のノートにメモを取る姿が話題に。グラウンド外での勤勉な一面が、またも脚光を浴びた。



（THE ANSWER編集部）