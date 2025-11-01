2025年11月1日（土）から、函館市にあるホテル『望楼NOGUCHI函館』1階にある『BAR long good-bye』にて、冬季限定メニューが販売されています。

画像：野口観光マネジメント株式会社

冬季限定のスペシャルカクテルは、『ホットワイン（赤）』（1,500円）。

赤ワインに秘められた果実のまろやかな甘みと、スパイスの余韻が重なり合う、冬だけの贅沢な一杯。一口ごとにゆったりとした時間があふれる、上質な味わい楽しむことができます。

詳細情報

望楼NOGUCHI函館

住所：北海道函館市湯川町1丁目17-22

北海道Likers編集部のひとこと

2025年10月10日（金）からは、13階『SKY SALON BOUKYOU』が期間限定で『夜景ラウンジ』として営業しています。ライトを最小限におさえ、街並みのライトがより綺麗に映える仕掛けが施されているので、こちらも併せて楽しんでみてはいかがでしょうか。

