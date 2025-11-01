女友達と会うとなると、カフェやごはんになりがちですが、「登山」で自然を感じながら一緒の時間を過ごすのもアリ！ ここでは、ナチュラルなライフスタイルが人気なモデルのAYUMIさんが、同級生の女友達と「高尾山」に登ったことについてつづってくれました。

50代、同級生ふたりで「高尾山」に登山

先日、親友と高尾山に登ってきました！

【写真】高尾山頂のAYUMIさんとお友達

登山は子どもたちが小さい頃から家族で楽しんできましたが、気がつくと子どもたちも大きくなり、登山に家族で行く機会が減っていました。

今回、一緒に行った友達は、51歳の同級生で登山は初めて。東京から行きやすい低山で、体力に合わせて登るコースも色々とある「高尾山」に行くことにしました。

高尾山は友達家族、親子でや夫と何度か登っていますが、女友達と登るのは初。普段はついつい都会やカフェに行きがちですが、たまには自然遊びもいいものです。

自然のなかで感じる心地よい疲れが清々しい！

電車に揺られ、高尾山口駅へ。

そして、女同士、色々な話をしながらゆっくり歩く登山。気候もよくて、気持ちがいい。

途中、山の麓（ふもと）で買ったおいなりさんを食べたり、山道のお団子屋さんでクルミみその団子を食べたりしながら進みました。

初めて登山をした友は「そろそろ山頂？」なんてまだ半分にも行かないうちに言っていましたが（笑）。

高尾山薬王院で参拝をしながら山頂へ！

そして、下山は登った道とコースを変えて違う道で。心地よい疲れを感じながらも清々しい気分です。

運動後はおいしいごはんと温泉！

下山をしておそばを食べ、京王高尾山温泉にも入りスッキリ。

日帰りで登山をして自然を感じながら運動もでき、おいしいごはんを食べ、温泉に入って、たくさんお話もでき、よい時間を過ごしました。

高尾山はいろいろなコースがあるのでまた登りに行きたいです。