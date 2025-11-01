将棋の藤井聡太竜王（23）＝王将など6冠＝が挑戦者に佐々木勇気八段（31）を迎える第38期竜王戦第3局は1日、京都・仁和寺で2日目が指し継がれ、先手・藤井が85手で勝利した。対戦成績を3勝0敗として5連覇へ王手。棋聖、王位に次ぐ自身3つ目の永世称号、永世竜王へも王手をかけた。

カド番へ追い込まれた佐々木は「もう少し研究しておくべきだったかもしれない」と肩を落とした。

後手番ながら戦型選択を主導し、居飛車党だが17年1月以来8年ぶりに振り飛車の四間飛車という変化球を投じた。角道を閉ざした四間飛車に限定すれば自身初。これに藤井は居飛車穴熊で対抗した。

「対抗型の実戦不足だったのか」。佐々木は四間飛車を3筋へ転回し、飛車を間接的に向き合わせた42手目までが想定範囲だったという。直後、飛車交換を迫ると先に飛車を藤井陣へ打ち込んだ。以降は、同じ京都の保津川下りを思わせる急流へ飛び込む。ところが、藤井の65手目、美濃囲いを崩しにくる成桂捨てに、「しびれました」。2時間33分の大長考で攻め合いを選択したが、実らせることはできなかった。

まだ7番勝負では敗退のない藤井相手に、前期は第4局まで2勝2敗と善戦した。ところが今期は12、13日、京都競馬場での第4局がストレート敗退の危機。「精いっぱい戦いたいと思います」と絞り出した声音は、まだ迷いの中にいるようだった。