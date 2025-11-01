◇MLBワールドシリーズ第6戦 ドジャース3-1ブルージェイズ(日本時間1日、ロジャース・センター)

ドジャースと最終戦までもつれる熱戦を繰り広げているブルージェイズ。選手らはこの日2度目の対戦となった山本由伸投手をたたえました。

今回のワールドシリーズがブルージェイズとの初対戦となっている山本投手。第2戦のマウンドにあがると、9回105球を投げ、被安打4、奪三振8と圧倒。1失点での完投勝利をあげました。続く第3戦では延長18回にもつれる大熱戦となり、山本投手もブルペンへ。この試合では実際にマウンドにあがることはありませんでしたが、この影響も心配される中、第6戦のマウンドにあがりました。

第6戦のマウンドでも6回96球を投げ、被安打5、奪三振6、1失点と力投。ポストシーズンの登板だけで、2度の完投含む4勝をあげています。

ブルージェイズのビシェット選手は山本投手について「世界でもトップクラスの投手だと思います。彼は今、世界一を争うレベルにいます。コマンドも抜群で、全てがハイレベルでした」とコメント。

バーショ選手も完投した試合について「素晴らしかったです。あれだけの金額で契約した理由がよく分かります。それだけの実力を持っている投手ですし、きっとこの契約の後もさらに評価を上げていくでしょう。本当に印象的な投手です」とコメント。続けて「まあ、正直“嬉しい”とまでは言えませんが…すごくいい投手で、心から尊敬しています」と語りました。