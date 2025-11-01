°ËÃ£¤ß¤¤ª¡¡Áê¼¡¤°¥¯¥Þ¤ÎÈï³²¤ËÁÊ¤¨¡Ö¥¦¥Á¤Î¼Â²È¤Î¶á¤¯¤Ç¤â¡Ä¹³µÄ¤·¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤ÏÄ¶Â¾¿Í»ö¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×¤Î°ËÃ£¤ß¤¤ª¤¬£±Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡¡¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£¥¯¥ÞÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡°ËÃ£¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤Ç¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃÂê¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤Í¡¢¥¯¥Þ¤ÎÈï³²¤¬Â¿¤¤¤Í¡£¤³¤³ËèÆü¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢Áê¼¡¤°¥¯¥Þ¤ÎÈï³²¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¥¦¥Á¤Î¼Â²È¤Î¶á¤¯¤Ç¤â½Ð¤Æ¤ó¤À¤«¤é¡£¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×¤È¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡½©ÅÄ¸©¤Ï¥¯¥Þ¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼«±ÒÂâ¤ÎÇÉ¸¯¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£ÁêÊý¤ÎÉÙß·¤¿¤±¤·¤¬¡Ö¼«±ÒÂâ¡¢¥¯¥Þ¤Î·±Îý¤Ê¤ó¤«¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¿¶¤ë¤È¡¢°ËÃ£¤Ï¡Ö¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤â¤¦¶¯¤¤¿Í¤¿¤Á¤À¤«¤é¡£¼«¼£ÂÎ¤¸¤ã¤â¤¦ÌµÍý¤è¡£ºÇ¸å¤ÎºÖ¤Ç¤¹¤±¤É¤â¤Í¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Î¾õ¶·¤Ê¤Î¡×¤ÈÇ°²¡¤·¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÆâ¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤â¤è¤¯½Ð¤ë¡£¹À¥Àî¤Ã¤Æ¤¤¤¦Àî¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤³¤Î²ÏÀîÉß¤Ç¤â¡¢¥¯¥Þ¤¬£µÆ¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£»¶Êâ¤È¤«¤â¹Ô¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¾õ¶·¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤½¤·¤¿¤éÌµÍý¤Ç¤¹¤è¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¡£¤³¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×¤ÈºÆÅÙÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Èï³²¤¬½Ð»Ï¤á¤¿¤³¤í¤Ï¥¯¥Þ¤Î¶î½ü¤Ë¹³µÄ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢°ËÃ£¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¹³µÄ¤ÎÅÅÏÃ¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤³¤ó¤À¤±ËèÆü¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¤Ã¤Æ¤µ¡¢²¿¿Í¤âË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤µ¡£º£¡¢¹³µÄ¤·¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤ÏÄ¶Â¾¿Í»ö¤À¤«¤é¤Í¡¢¤½¤¤¤Ä¡£²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£ÃÏ¸µ¡¦ÀçÂæ¤ÎÈï³²¤â·üÇ°¤·¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤·¤¿¤éÅìËÌ¿·´´Àþ¾è¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£