《NEW》お鍋の季節キターーーッッ♡【3COINS】可愛くて便利な「キッチン雑貨」

温かい飲物や料理が恋しくなってきたという人も多いのでは？ そんなこれからの季節のマストアイテムになること間違いなし！【3COINS（スリーコインズ）】から10月20日に登場したばかりの新作「キッチン雑貨」をご紹介します。おしゃれで便利なアイテムは見逃し厳禁！

テーブルをスタイリッシュに！「土鍋6号：750ml」

調理後、そのまま食卓に出せるおしゃれな「土鍋6号：750ml」は、\1,100（税込）。1 ～ 2名用サイズで、優しい色合いと可愛らしい丸みあるフォルムが◎ お鍋も蓋も深さがあるので、かさ張る具材をたっぷり入れられるのが嬉しいポイントです。3 ～ 4人用なら8号サイズ、お値段\2,200（税込）もおすすめです。

センスが光るカトラリー！「れんげ箸置き」

鍋料理やスープを楽しむとき、意外と困るのがれんげの置き場所。お皿の端に置くと転がったり、テーブルが汚れてしまったり。そんなプチストレスを解消してくれるのが「れんげ箸置き」\330（税込）です。お箸も一緒に置けるので、スッキリおしゃれにテーブルコーデが可能。同シリーズの「れんげスプーン」\330（税込）とセットで使うのもおすすめです。

【3COINS】には、秋冬の食卓にほしくなる「キッチン雑貨」がラインナップ豊富に揃っています。ぜひチェックして！

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：relaco