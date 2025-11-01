【RIZIN】秋元強真「今まで一番、未来さんに教えてもらった」萩原京平の対策に絶対の自信
■『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』全選手インタビュー
（11月1日／神戸市内ホテル）
メインイベントで萩原京平と対戦する秋元強真が、この一戦に向けて対策練習に取り組んでくれた朝倉未来への感謝と、試合に向けた絶対の自信を語った。
【動画】秋元強真、萩原京平に痛烈な一言「練習してから言えよ」朝倉未来＆海への感謝も語る
7月の『超RIZIN.4』のリング上で一触即発の事態になってから3ヶ月、今大会のメインで組まれた因縁の試合を2日後に控え、「やっと決着がつけられるし、試合がメインというのもすごく楽しみ」と待ち切れない秋元。試合展開についても「寝技や打撃にこだわるとかなく、自分のやりたいようになって圧倒したい」と余裕を感じさせた。
この試合に向けて萩原が「準備をしていく過程で成長して強くなった部分をいかに出せるか」とポイントを語っていたが、秋元は「僕との年齢差を理解してるのかな。向こうは29歳で（秋元は19歳）、僕より練習してから言えって。そういう練習が無駄になる結果になるんじゃないかな」と上から目線で一蹴。「油断してるって言われるけど一切していないし、萩原選手を倒すために練習に取り組んできた」と言葉に力を込めた。
4年前に萩原と対戦している朝倉未来からのアドバイスについて聞かれると「未来さんが（萩原と同じ）オーソドックスに構えてくれて、『こういうのを狙ってくるよ』とかも教えてくれて。今までで一番、教えてもらったかもしれないです」と感謝した。
そんな朝倉未来、そして弟の朝倉海について「2人がいなかったら僕は格闘技をやっていなかった。僕が格闘技をやっているすべてという感じです」と思いも明かす。今大会には同じジムから伊澤星花と安井飛馬も出場するため「一人じゃないんで心強いです」とチームの団結力も誇った。
