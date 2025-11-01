WWEのリングで活躍するレスラーたちがハロウィンシーズンに仮装を披露。なかでもアメコミの地味キャラと筋骨隆々ボディとのギャップで話題をさらった美女レスラーの動画と写真が、ファンの間で大反響を呼んでいる。

【映像】地味ハロウィン？ ムキムキ女子の“ドジっ子眼鏡”コスプレ

WWEの第3ブランドNXT所属、“筋肉女子”ことジョーディン・グレースが自身のXを更新。日本アニメのキャラや派手なコスプレで盛り上がるスーパースターたちの投稿が並ぶ中、彼女はあえて地味キャラになりきる“逆張り仮装”動画で注目を集めた。

今年グレースが選んだのは、人気アメコミ『スクービー・ドゥー』に登場する地味だが頭脳明晰な眼鏡っ子キャラ、ベルマ・ディンクリー。オレンジ色のタートルネックに赤いフレアスカート、黒縁メガネ、橙のソックス、赤いリボン付きのフラットシューズというクラシックな装いを完璧に再現。しかし、逆三角形の筋肉ボディは隠しきれず、“魔改造版ベルマ”としてファンをどよめかせた。

さらに投稿では、ベルマおなじみの「メガネ、メガネ…」と這いずり回る名物シーンまで完全再現。数回にわたって投稿されたシリーズ動画は数百万ビューを突破し、SNSで大きな話題となった。ファンからは「ベルマか…素敵だね」「キャラと肉体のギャップが凄すぎる」と称賛の声が寄せられた一方、「ベルト、ベルト…。」と自虐を込めたコメントも。入団以来、タイトル戦線に絡みながら無冠の彼女だけに、痛烈ながらも愛あるジョークとして笑いを誘った。

また「俺オーストラリア人、このキャラ実はわからないんだよ、ごめんよ」といった素朴な反応もあり、コメント欄では各国のファンが大喜利大会を展開。スーパースターたちの“雑コラ仮装”が飛び交うなど、ハロウィンならではの熱気に包まれた。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved