朝の散歩時間になってもなかなか起きてこないお姉ちゃん犬を起こそうとする柴犬の光景が、40万再生を超えてたくさんの人に笑顔を届けています。お姉ちゃん犬を起こそうとするものの、その激しすぎる妹犬の起こし方には、「ワイルドな起こし方（笑）」「お姉ちゃんの寿命縮まっちゃうｗ」という声が寄せられることに。飼い主さんさえも驚かせた、"雑すぎる散歩の誘い方"とは…？

【動画：朝、眠っていた『16歳のおばあちゃん犬』を散歩に誘うワンコ→あまりに雑すぎる『起こし方』】

『雑すぎる散歩の誘い方』でもみじちゃんを起こそうとするつくねちゃん

お姉ちゃん犬を散歩に連れ出そうとするわんちゃんの光景が話題となっています。その光景が投稿されたのは、Instagramアカウント『柴犬もみじ と つくね』。

ある日、12歳の柴犬つくねちゃんは、クッションの上に横になっていたお姉ちゃん犬のもみじちゃんのところへとやってきたそう。その理由は、朝の散歩に誘うため。しかし、つくねちゃんはもみじちゃんの前へやってくると…なんと、特大音量でもみじちゃんに「わんっ！」と吠えたのだとか！突然のことに、もみじちゃんは目を白黒させていたといいます。

飼い主さんも、つくねちゃんの雑すぎる散歩の誘い方を見て、「その起こし方はいかん」と、思わずつくねちゃんに注意。シニア犬とは思えないワイルドすぎるつくねちゃんの起こし方に、なんだか笑いが込み上げてきてしまいます。

飼い主さんが「お散歩行く？」と聞いてみたところ…

そんな激しすぎるつくねちゃんのお誘いをフォローするかのように、飼い主さんはもみじちゃんに優しい声で「お散歩行く？」と聞いてあげたそう。すると、もみじちゃんは大きなあくびをひとつ。どうやら、今日はまだ眠っていた気分のようです。

しかし、つくねちゃんはどうしてももみじちゃんをお散歩に連れ出したいのか、もみじちゃんのあくびを見ると、またもや「わんっ！」と吠えたのだそう。もしかしたら、つくねちゃんは横になっていることが増えたお姉ちゃんの健康を気遣ってあげているのかもしれません。

もみじちゃんが眠ってしまい、残念そうなつくねちゃん

その後、もう一度飼い主さんがもみじちゃんに「お散歩行く？」と尋ねてみたところ、もみじちゃんは一瞬体を起こしたものの、すぐにパタリとクッションへ体を沈めてしまったのだとか。

その様子を見て、飼い主さんはもみじちゃんの朝散歩をお休みさせてあげることにしたそう。つくねちゃんも今日の朝のお散歩はひとりだと分かったのか、さっきまで一生懸命起こそうとしていたものの、どこか残念そうにもみじちゃんを見つめていたといいます。

少し強めに誘っていたのは、やはりもみじちゃんと一緒にお散歩がしたかったからなのかもしれません。お姉ちゃんの体を気遣ってあげるしっかり者なつくねちゃんなのでした。

もみじちゃんを朝の散歩に誘うつくねちゃんの光景には、「これでも寝られるもみじちゃんは大物ｗ」「12歳と16歳ってだけで全てが愛おしい♡」「愛が深すぎてきつく当たるパターンｗ」といった声が寄せられることに。

Instagramアカウント『柴犬もみじ と つくね』では、そんなふたりの日常が投稿されています。

もみじちゃん、つくねちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「柴犬もみじ と つくね」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。