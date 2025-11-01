「可能性あるね」今オフもTG争奪戦勃発か　FAの目玉、阪神30歳外野手をめぐって球界OBの考察　「丸は2年契約終わったんでしょ?」

近本は阪神のリードオフマンとしてチームを支えてきた(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext

今季のFA有資格者が権利行使のための申請が10月31日からスタート。有資格者は11日までに在籍球団に意思を伝えれば、翌12日に宣言選手として公示され、他球団と交渉が可能となる。

【FA2025】大目玉・阪神近本の去就はどうなる!?『注目度は低いが手を挙げれば間違いなく争奪戦!!』全球団が欲しがるCランクの選手が!!今年のFA戦線を語る【プロ野球】

選手にとっては長年頑張った証であり、近年はファンも選手の意思を尊重する流れもある。今オフはどれだけの選手が宣言を行うかも注目となる。

またFA選手の去就をめぐっては球界内からも考察の声が上がっている。

元日本ハムのエース、現在は野球解説者として活躍する岩本勉氏は自身のYouTubeチャンネルに10月31日に「【FA2025】大目玉・阪神近本の去就はどうなる!?『注目度は低いが手を挙げれば間違いなく争奪戦!!』全球団が欲しがるCランクの選手が!!今年のFA戦線を語る【プロ野球】」と題した動画を更新。今オフのFA選手について独自の見解を語っている。

今季セ・リーグの優勝チームとなった阪神ではベテラン捕手の梅野隆太郎も複数年契約が終了し、FAイヤーとなる。

岩本氏は本人が宣言すれば「キャッチャーってめちゃくちゃどの球団も欲しいから いい契約取るんじゃない？」と争奪戦になる可能性もあるとした。

今季は主戦捕手を坂本誠志郎が務め、出場機会は減少したものの、「ここまで一線でできれば、40歳までできる」と梅野といえば、日本一に輝いた2023シーズンで主戦捕手としてチームをけん引したことなどもあり、キャリアが自身を助けると見る。

そしてリードオフマンの近本光司に関しては5年25億円規模の大型契約もささやかれながら「お金をしっかり積んでも元取れる選手 男前でプレースタイルもシュアで」としっかり今後も働ける選手であると太鼓判。