広島の契約更改交渉がスタートした。１日、内田湘大内野手、仲田侑仁内野手、渡辺悠斗内野手、育成の杉田健投手、小船翼投手、竹下海斗投手が交渉に臨んだ。（金額は推定）

高卒３年目の内田は年俸６００万円、高卒２年目の仲田は年俸５００万円でともに現状維持でサインした。今季１軍で６試合に出場した内田だが、ウエスタンでは打率・２０１。「苦しいシーズンだった」と今季を振り返り、「もうチャンスは少ないことは分かっているので、とにかくそのチャンスの中で結果を出して、死に物狂いで１軍にいけるように、まずはそこを目指してやりたい」と来季を見据えた。

大卒１年目の渡辺は１００万減の年俸７００万円で更改。今季最終戦でプロ初安打初打点をマークするも、ウエスタンでは打率・２１７と苦戦した。現在は秋季キャンプで打撃強化に励んでおり、「自分は守備も全てにおいてレベルが高くないので、全部のレベルを上げたいと思っているんですけど、中でもバッティングは自分でも自信があるので、そこをもっと伸ばせるように」と力を込めた。

育成の３投手はともに５０万増。杉田は４００万円、小船は３００万円、竹下は３００万円でサインした。