日本時間11月2日（日）にアメリカ合衆国のデルマー競馬場で行われるブリーダーズカップクラシック（G1）の枠順が発表された。昨年3着のフォーエバーヤングが2年連続の参戦。世界最強を決める一戦に相応しいメンバーが揃っている。連覇を狙うシエラレオーネ、昨年2着のフィアースネスなど、同世代の強豪と再びしのぎを削り合う。

※馬券発売あり

9R・ブリーダーズカップクラシック（G1）

3歳上 2000m ダ・左

賞金等総額：700万米ドル

1着賞金：364万米ドル

発走予定時刻：日本時間11月2日（日）07:25（現地時間11月1日（土）15:25）

発売開始時刻：日本時間11月1日（土）07:00

世界の強豪と激突

出走予定JRA所属馬

フォーエバーヤング（牡4・栗東・矢作芳人）坂井瑠星

馬番：1

フィアースネス

牡4・57・J.ヴェラスケス

T.プレッチャー

ゲート番：1

馬番：2

バエザ

牡3・55.5・H.ベリオス

J.シレフス

ゲート番：2

馬番：3

ネバダビーチ

牡3・55.5・M.スミス

B.バファート

ゲート番：3

馬番：4

コントラリーシンキング

セン5・57・F.ジェルー

C.ブラウン

ゲート番：4

馬番：5

フォーエバーヤング

牡4・57・坂井瑠星

矢作芳人

ゲート番：5

馬番：7

シエラレオーネ

牡4・57・F.プラ

C.ブラウン

ゲート番：7

馬番：8

マインドフレーム

牡4・57・I.オルティスJr.

T.プレッチャー

ゲート番：8

馬番：9

ジャーナリズム

牡3・55.5・J.オルティス

M.マッカーシー

ゲート番：9

馬番：10

アンティクエリアン

牡4・57・L.サエス

T.プレッチャー

ゲート番：10