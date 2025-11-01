日本時間11月2日（日）にアメリカ合衆国のデルマー競馬場で行われるブリーダーズカップマイル（G1）の枠順が発表された。日本からはアルジーヌが引退を表明しているデットーリ騎手で参戦する。欧州マイル戦線のトップホースも参戦。サーラン、ノータブルスピーチ、ザライオンインウィンターなど顔ぶれは強力。

※馬券発売あり

10R・ブリーダーズカップマイル（G1）

3歳上 1600m 芝・左

賞金等総額：200万米ドル

1着賞金：104万米ドル

発走予定時刻：日本時間11月2日（日）08:05（現地時間11月1日（土）16:05）

発売開始時刻：日本時間11月1日（土）07:00

アルジーヌが快挙に挑む

出走予定JRA所属馬

アルジーヌ（牝5・栗東・中内田充正）L.デットーリ

馬番：1

ワンストライプ

牡4・57・J.ヘルナンデス

G.モーション

ゲート番：1

馬番：2

ノータブルスピーチ

牡4・57・W.ビュイック

C.アップルビー

ゲート番：2

馬番：3

サーラン

牡3・56・M.バルザローナ

F.グラファール

ゲート番：3

馬番：4

ザライオンインウィンター

牡3・56・C.スミヨン

A.オブライエン

ゲート番：4

馬番：5

プログラムトレーディング

牡5・57・F.プラ

C.ブラウン

ゲート番：5

馬番：6

グランオリエンテ

牡4・57・H.ベリオス

J.アルバレス

ゲート番：6

馬番：7

ヨハネス

牡5・57・U.リスポリ

T.ヤクティーン

ゲート番：7

馬番：8

フォーミダブルマン

牡4・57・J.ヴェラスケス

M.マッカーシー

ゲート番：8

馬番：9

アルジーヌ

牝5・57・L.デットーリ

中内田充正

ゲート番：9

馬番：10

ジョンキル

牡3・56・C.キーン

A.ボールディング

ゲート番：10

馬番：11

レトリカル

セン4・57・I.オルティスJr.

W.ウォルデン

ゲート番：11

馬番：12

ガスミーアップ

セン5・57・J.オルティス

K.アタード

ゲート番：12

馬番：13

キラート

セン4・57・R.ライアン

R.ベケット

ゲート番：13