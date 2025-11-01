【BCフィリー＆メアターフ枠順】ミルコ・デムーロも騎乗…日本の馬券発売あり

日本時間11月2日（日）にアメリカ合衆国のデルマー競馬場で行われるブリーダーズカップフィリー＆メアターフ（G1）の枠順が発表された。遠征中のM.デムーロ騎手が現地のラキカに騎乗。凱旋門賞は13着だったフランスオークス馬のゲゾラなど混戦模様のメンバー構成。

※馬券発売あり

12R・ブリーダーズカップフィリー＆メアターフ（G1）

3歳上 牝 2200m 芝・左

賞金等総額：200万米ドル

1着賞金：104万米ドル

発走予定時刻：日本時間11月2日(日) 09:25（現地時間11月1日（土）17:25）

発売開始時刻：日本時間11月1日（土）07:00

【ブリーダーズカップ】デルマーは良馬場想定！ BCクラシック含むG1 ・3戦の馬券発売

フランスオークス馬・ゲゾラなど

馬番：1

ミッションオブジョイ

牝5・56・U.リスポリ

P.ダマート

ゲート番：1

馬番：2

ステラファイ

牝4・56・F.ジェルー

B.コックス

ゲート番：2

馬番：3

アツィラ

牝3・54.5・G.ライアン

D.オブライエン

ゲート番：3

馬番：4

ヴィレッジボイス

牝5・56・F.プラ

C.ブラウン

ゲート番：4

馬番：5

ゲゾラ

牝3・54.5・M.バルザローナ

F.グラファール

ゲート番：5

馬番：6

ダイアモンドレイン

牝4・56・B.ロックネイン

C.アップルビー

ゲート番：6

馬番：7

ビーユアベスト

牝5・56・I.オルティスJr.

S.ジョセフJr.

ゲート番：7

馬番：8

カテドラル

牝3・54.5・D.イーガン

K.デフォワ

ゲート番：8

馬番：9

シンデレラズドリーム

牝4・56・W.ビュイック

C.アップルビー

ゲート番：9

馬番：10

ラキカ

牝4・56・M.デムーロ

D.オニール

ゲート番：10

馬番：11

ベッドタイムストーリー

牝3・54.5・C.スミヨン

A.オブライエン

ゲート番：11

馬番：12

ベレッツァ

牝4・56・T.ガファリオン

M.クレメント

ゲート番：12

馬番：13

シーフィールズプリティ

牝4・56・J.ヴェラスケス

C.ドゥヴォー

ゲート番：13

馬番：14

シーザファイア

牝4・56・O.マーフィー

A.ボールディング

ゲート番：14