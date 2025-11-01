11月1日、京都競馬場で行われた2歳牝馬重賞・ファンタジーステークス（G3・芝1400m）は、C.デムーロ騎乗の1番人気、フェスティバルヒルの豪快な差し脚が炸裂して重賞初制覇を飾った。C.デムーロ騎手は今年の短期免許初日で鮮やかな重賞勝ちを決めた。

ファンタジーS、勝利ジョッキーコメント

1着 フェスティバルヒル

C.デムーロ騎手

「レース自体は後方からですごくいいポジションかと言われるとそうでもなかったんですけども、ナオミライトニングの後ろにハマった時に、ちょっとポジションも後ろになったので、どうなるのかなとは思いました。直線入って馬の真ん中を突いて、すごく馬も反応してくれて、いい脚できてくれました」

レース結果、詳細は下記のとおり。

11月1日、京都競馬場で行われた11R・ファンタジーステークス（G3・2歳オープン・牝・芝1400m）は、C.デムーロ騎乗の1番人気、フェスティバルヒル（牝2・栗東・四位洋文）が勝利した。クビ差の2着に10番人気のショウナンカリス（牝2・美浦・加藤士津八）、3着に3番人気のメイショウハッケイ（牝2・栗東・本田優）が入った。勝ちタイムは1:20.9（良）。

2番人気で浜中俊騎乗、ブラックチャリス（牝2・栗東・武幸四郎）は、4着敗退。

スタートは今ひとつも…

C.デムーロ騎手が短期免許初日にいきなりの重賞Vを決めて見せた。1番人気に支持されたフェスティバルヒルの切れ味鋭い差し脚を引き出し、同馬は重賞初制覇。スタートは今ひとつで、後方からじっくりと構える形に。内々をロスなく進めて、直線ではバラけた馬群の間から素晴らしい伸びを披露。ラスト1ハロン付近からは何かに押されるかのような凄まじい勢いで突き抜け、外から来たライバルを僅かに凌いでいた。

フェスティバルヒル 3戦2勝

（牝2・栗東・四位洋文）

父：サートゥルナーリア

母：ミュージアムヒル

母父：ハーツクライ

馬主：吉田勝己

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 フェスティバルヒル C.デムーロ

2着 ショウナンカリス 池添謙一

3着 メイショウハッケイ 武豊

4着 ブラックチャリス 浜中俊

5着 ベレーバスク 丹内祐次

6着 ポペット 横山典弘

7着 メイプルハッピー 亀田温心

8着 ナオミライトニング 北村友一

9着 マーブルパレス 酒井学

10着 フルールジェンヌ 田口貫太

11着 シラヌイ 吉村誠之助

12着 アンヘリータス 西村淳也