「to do a double take」の意味は？驚きを表現するフレーズ！ドラマなどでもよく使われているかも...【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「to do a double take」の意味は？ 少し難しいこのフレーズ。 ヒントは、なにかを見て驚いたときに使われる表現！ あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「二度見する」でした！ なにか予想外のものや事態を目の当たりにして驚いたような状況で使われます。 「え？ほんとに？」といったニュアンスを含んだ表現で、コメディやドラマでも聞くことがあるかも。 「I did a double take when I saw a girl who looked just like my daughter in a place she shouldn't have been.」

（彼女がいるはずのない場所で、娘そっくりの子を見たので、思わず二度見しました） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部