◇MLB ワールドシリーズ ドジャース3-1ブルージェイズ（日本時間1日、ロジャース・センター）

ブルージェイズのシュナイダー監督がドジャースの山本由伸投手を「本当に優れた投手」とたたえました。

3勝2敗で迎えた第6戦。勝てば32年ぶりのワールドチャンピオンとなる一戦は、第2戦で9回1失点の山本投手の前に序盤からランナーを出すも、3回の1得点のみ。9回もリリーフ陣を攻めてノーアウト2、3塁の好機をつくりましたが、レフトライナーで走者が飛び出す痛恨のミスもあり、敗れました。

シュナイダー監督は、「我々の打席内容は上回っていたと思う。彼(山本投手)を苦しめていたはず。6回で彼を降板させられれば有利になると確信していました。あと一歩のところまで迫っていたんです」と振り返ります。

ドジャースの4安打に対して、ブルージェイズは8安打。しかし初回、4回と2つの併殺を記録するなど、17試合でチーム打率.282、101得点の打線が1得点のみに終わりました。

指揮官は「チャンスもあった。ダブルプレーが何度か相手を助けたけど、それでも我々の打撃は上回っていた」と打線には手応えを口にしつつ、「山本投手は本当に優れた投手だったね」と2試合連続好投をみせた敵軍右腕をたたえました。

運命の第7戦は勝った方がワールドチャンピオン。ブルージェイズは32年ぶり3度目の頂点をかけた最終決戦となります。