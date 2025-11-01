¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ï°¦¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¸ì¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¶¯¤µ¤ÎÈë¤±¤Ä¡¡¡ÖÃç´Ö¤Î¤¿¤á¤ËÂÇ¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡£ ¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¡×
¡þMLB¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3-1¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º(ÆüËÜ»þ´Ö1Æü¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥»¥ó¥¿¡¼)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Éé¤±¤ì¤ÐWSÇÔÂà¤Î»î¹ç¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë¾¡Íø¤·¡¢·èÃå¤ÏÂè7Àï¤Ø¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¶¯¤µ¤ÎÈë¤±¤Ä¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬2¾¡3ÇÔ¤È²¦¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ·Þ¤¨¤¿¤³¤ÎÆü¤ÎÂè6Àï¡£3²óÉ½¡¢1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Ê¤ª¤â2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤Ïµ®½Å¤Ê2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÂÇ¤Æ¤¿¤³¤È¤¬1ÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÉ½¸½¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤ÎÀ®ÀÓ¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÃç´Ö¤Î¤¿¤á¤ËÂÇ¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡£ ¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î°¦¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÔÂà¤Î´íµ¡¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÅ¨ÃÏ¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£¤½¤Î¶¯¤µ¤ÎÈë¤±¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢¡Ø°¦¡Ù¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Î°¦¡¢¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î°¦¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤È¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ ¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Å¤é¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï°¦¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Îå«(¤¤º¤Ê)¤¬¶¯¤µ¤Î°ì°ø¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀÆü¤ÎÂè7Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤â¤¦1»î¹ç¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¼¡¤Î»î¹ç¤ËÀª¤¤¤ò»ý¤Á±Û¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï¥ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÏËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¡£ ¤Ç¤âËÍ¤é¤â½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü¤âÁ´ÎÏ¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ºÇ¸å¤Î·èÀï¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£