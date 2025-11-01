CASETiFY×ズートピア2♡ジュディ＆ニックの限定コレクション登場

映画『ズートピア2』の公開を前に、CASETiFY（ケースティファイ）から待望の新コレクションが登場します。ジュディ・ホップスとニック・ワイルドを中心に、『ズートピア』の仲間たちがパステルトーンで可愛くデザインされた限定シリーズ♡スマホケースやストラップ、ラップトップスリーブなど、多彩なアイテムがラインナップ。カラフルで遊び心あふれるコレクションが、あなたの毎日をちょっと特別にしてくれます。

CASETiFY×ズートピア2の世界が広がる♡

CASETiFYの「ズートピア2」コレクションは、ディズニーの人気キャラクターたちがチビキャラとなって登場。

正義感あふれるジュディや自由奔放なニックなど、それぞれの個性を生かしたカラフルなデザインが魅力です。

スマホケースはもちろん、ミラー付きケースやグリップスタンドなど機能性も抜群。日常のシーンにディズニーの世界観をさりげなくプラスできる、ファン必見のラインナップです。

可愛いだけじゃない！多彩なアイテム展開

本コレクションでは、スマホケース（Apple、Samsung、Google対応）をはじめ、ラップトップスリーブ、MagSafeウォレット、イヤホンポーチなど、幅広いアイテムが登場。

価格はスマホケースが6,050円（税込）～、テックアクセサリーは5,280円（税込）～。

キャラクターごとのデザインやマルチカラーストラップなど、どれも遊び心と実用性を兼ね備えています♪あなたのデバイスにぴったりな“お気に入り”がきっと見つかります。

全国のCASETiFY店舗＆アプリでチェック！

発売は10月30日（木）日本時間17時から、CASETiFY公式オンラインストアおよびアプリ「CASETiFY Colab」でスタート。

実店舗ではCASETiFY OSAKA心斎橋店や渋谷PARCO店、ルクア大阪店など全国10店舗で展開。

アプリでは最新コラボ情報のチェックや購入履歴の保存も可能。ズートピアの世界をより身近に感じたい方は、早めのチェックがおすすめです♡

CASETiFYで楽しむズートピア2の冒険♪

CASETiFY×ズートピア2コレクションは、ファンの心をくすぐるデザインと高い実用性を兼ね備えた特別なシリーズです。

ジュディやニックたちと一緒に、ポップでカラフルなデザインを日常に取り入れてみませんか？

スマホを開くたびに笑顔になれる、ときめきあふれる限定コレクションをぜひチェックしてみてください。