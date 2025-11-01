フリーアナウンサーでタレントの森香澄さんが下着ブランド「PEACH JOHN（ピーチ・ジョン）」のランジェリーをまとった冬の新ビジュアルが公開されました。ホリデーシーズンにぴったりの華やかなラインナップの大人可愛いランジェリーコレクションです。



【写真】色気たっぷりランジェリーを上品に着こなした森香澄さん

今回のビジュアルでは、森さんがPEACH JOHNの各ブランドから登場する多彩なランジェリーを着用。ロマンティックなラインナップを、森さんの魅力的な表情とキュートなスタイルで完璧に着こなしています。



スポーティーからレースなどを施した妖艶なデザインなどさまざまなタイプを着こなし、ふんわりとした美バストやボディラインを惜しげもなく披露。Tバッグスタイルのランジェリーではヒップラインを大胆露出しています。



「ナイスバディブラミスティブーケ」は繊細レースと透けるドレープを組み合わせたデザインです。カラー展開も新たに復活。「レッド」は気持ちが上がるホリデーカラー。「オフホワイト」「アッシュピンク」「モーヴ」は、特別なシーンにもぴったりな箔プリント入り。繊細なブーケ柄レースをフルに使って贅沢な、同シリーズのカップ付きキャミソールも楽しめます。



大人可愛いランジェリー「フラッフィーシフォンノンワイヤーブラ」はふわふわと毛足の長いシャギーとアイラッシュレースの新鮮な組み合わせで、ホリデーシーズンにぴったり。カップ部はふわふわと毛足の長いシャギージャカード生地、ネックラインに華奢なマカロニテープをクロスさせ、胸元にセクシーな抜け感を演出します。センターのシアーなオーガンジーリボンと、ゴールドのハートチャームがポイントです。



華やかなリボン＆ローズ柄の刺しゅうレース「リボンモチーフフロントホックノンワイヤーブラ」は、ボリュームアップしつつ寄せて、盛り感のある谷間をメイクする、ソフトでラクな着け心地のノンワイヤーブラ。手軽に着脱できるフロントホックタイプで、。セクシー＆ロマンティックなガーターベルトはシリーズでコーディネートでき、特別なシーンやファッションアイテムとしても楽しめます。



離れ胸さんからも好評の「盛れるノンワイヤーブラ」は分厚い下厚カップでボリュームアップ＆寄せ上げ。光沢ある生地調の部分と、繊細な花柄部分のマリアージュが美しい総レース。レースにピンクゴールドのラメプリントを施し、華やかなレッド×アイボリーのツートーンカラーで、ホリデーシーズンの特別なシーンにもぴったりです。



「ナイスバディブラリボンレース」はホリデーアニバーサリーに着けたい、リボンをモチーフとした華麗な総レースデザイン。ワンピースやドレスのインナーとしても、１枚でフェミニンなルームウェアとしても活用できるスリップとのコーディネートも楽しめます。



SALON by PEACH JOHNの新作「フラワークリスタルブラ」は、やさしく包み込み自然なシルエットを演出。花柄のエンブロイダリーレースをメインに使用。レースにはラインストーンをあしらい、きらめきと華やかさをプラスしまする。ショーツ、ソングのサイドのリボンは自分で結う仕様です。このほか「PJ BASIC by PEACH JOHN」は、飽きのこないシンプルさを追求し、ニュートラルなノンワイヤーブラやインナーを展開。幅広い世代の日常に溶け込む価格帯で、気負わず自然体でいられるアイテムがそろいます。